Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...

Отправлено: - 15:29

И что мешает редакции назвать: - ФИО и должность чиновника, притом государственного масштаба, продавшего памятник архитектуры некому собственнику ( наверное какой то почётный сварщик или электрик) и за какую цену( когда продают какой то раритет- то он, как правило, стоит БЕШЕННЫХ денег или тут оценивали по цене старого пиломатериала), ФИО собственника, ФИО эксперта зафиксировавшего 100% износ и ФИО членов этой специальной комиссии принявших такое решение.

Редакция КОГО то или ЧЕГО то боиться или лишь бы кукарекнуть???

Это же было государственным ИМУЩЕСТВОМ и ГОСУДАРСТВО его продало и деньги ушли в гос.бюджет. Это не должно быть ГОС.тайной.