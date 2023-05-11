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Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
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