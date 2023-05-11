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Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
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