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≡ Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46769
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
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Это при том, что до конца года в управлении строительства, архитектуры и градостроительства планировали представить общественности до 10 проектов детальной планировки новых микрорайонов.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
863
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
#1
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Кто ж их в стремлении понатыкать многоэтажек тормознёт?
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