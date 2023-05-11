Отправлено: - 15:23





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48866 У меня до сих пор хранятся СНиПы. А это закон, который нарушать нельзя, нас так учили!Источник:

Цитата:Вот жеж... Не любят с Казахстане накопленный опыт. Сейчас обязательные нормы вообще без цифр почти (СН РК), цифры есть в СП РК, где изложены "приемлемые решения", то есть не обязательно единственно верные - можно приложить расчет и всё. Только кто будет его делать и, главное, проверять?