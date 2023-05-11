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≡ «Не могу пройти мимо несправедливости» - История жизни костанайца вобрала в себя три эпохи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46769
«Не могу пройти мимо несправедливости» - История жизни костанайца вобрала в себя три эпохи
Отправлено: 11.05.23 - 15:23
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Признаюсь, хотелось спросить Леонида Васильевича, в чем секрет его столь бодрого ясного долголетия, ведь позади осталось бремя узника концентрационного лагеря Освенцим, линия фронта, поднятие целины, разруха родной страны, непростые 90-е... Но, глядя в его глаза, я осознала, что никакого секрета долголетия нет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15711
Re: «Не могу пройти мимо несправедливости» - История жизни...
Отправлено: 11.05.23 - 15:23
#1
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Цитата:
У меня до сих пор хранятся СНиПы. А это закон, который нарушать нельзя, нас так учили!

Источник:

Вот жеж... Не любят с Казахстане накопленный опыт. Сейчас обязательные нормы вообще без цифр почти (СН РК), цифры есть в СП РК, где изложены "приемлемые решения", то есть не обязательно единственно верные - можно приложить расчет и всё. Только кто будет его делать и, главное, проверять?
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