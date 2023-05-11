Отправлено: - 14:28

- сообщил Жундубаев. - В текущем году начаты работы по среднему ремонту дороги с установкой нового бетонного бордюра в связи с выдержкой межремонтного срока эксплуатации.

[Исправлено: yudjin, 11.05.2023 - 14:36]

Только у нас сначала сажают кустарник, а потом начинают менять бордюрыХоть бы еще про трубы не вспомнили...Цитата:Это что за срок эксплуатации такой 6 лет?У меня во дворе 40... СОРОК... лет стоят бордюры и асфальт. По срокам Жундубаева уже 6 раз должны были поменять... ан нет... Молодые 8 и 7 микрорайон заменили, а тут нет.