Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...

Отправлено: - 15:06

А, где этот самый хитрый депутат, ярый сторонник этого ОСИ - некто бывший аким города, бывший эрзац-Элвис, спрятавшийся в позе страуса во время кантара: - почему его не слышно ??

И раз они хотят принимать хоть КАКУЮ ТО форму управления и им лишь бы ЧТО ТО принять, потому что их покритиковал сам Президент и они могут лишиться своего ТЁПЛОГО места - значит у них НИЧЕГО снова не получиться.

И в доме где живёт этот Ашимбаев и в доме где проживает депутатик -тоже по ходу бардак с этим надуманным и непросчитанным ОСИ.

Так и развалите ЖКХ изнутри и врагов не надо.