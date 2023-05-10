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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:51
#5431
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Цитата:
111:
я понял. Правда горько все это. . Я понял через Марика про че Путин сказал. Будим воевать до последнего украинца . Не получится договооиаатся. Нацики трудные. .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:54
#5432
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Зачем Пугачёву сюда приплел. ? Какое отношение Пугачёва имеет к Украине?. Деньги там.зарабатывала. чем ещё может похвастатся на Святой украинской земле?.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 23:03
#5433
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Цитата:
Vit:
сюда приплел. ? Какое отношение Пугачёва имеет к Украине?.

Она против того, чтобы украинский народ убивали оккупанты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 23:14
#5434
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Цитата:
111:
Я украинец. Хохол. Меня в Костанае убивают? Нет мой дед ваще чистый украинец. Его не убили . Он честно отпахал на казахстанской земли . Пугачёву. Не помню такую. Вроде пела. По Израилям гоняла. Не помню какое отношение она имеет к Украине .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 23:21
#5435
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Когда война закончится. Я поеду в Мариуполь! Город востанавливать. Дома, города. Щас не могу. . По закону я гражданин Казахстана, а так как я законопослушный я понимаю что могу встрять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 23:26
#5436
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Цитата:
Vit:
Пугачёву. Не помню такую.

Вот видишь.
Что тебе пропаганда в голову вбила.
Еще не знаешь филь С легким паром или иронией судьбы с Лией Ахеджаковой.
Быстро вы переобуваетесь.
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 00:24
#5437
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Цитата:
надо как то уже забывать про нацистов.

Источник:

Как же забыть единственное что даёт осмысленность бытия!? А ощущение причастности к чему-то "понятно-великому", как с ним быть? Нет уж увольте, в пустоте наедине с собой чрезвычайно страшно. Тогда как "нацист" мил, прост и понятен, и так оргазмически сладок, ведь когда-то деды... (тут подставить нужное "...деду за победу", "можем повторить" и прочие фантазийные безосновательные словосочетания). Однако, перефразируя слова Реймонда Смита из х.ф. Джентльмены,
- можем повторить!
-Да ты и таблицу умножения повторить не сможешь.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 10:03
#5438
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Цитата:
Карачун:
Нет уж увольте, в пустоте наедине с собой чрезвычайно страшно.

Откуда же вы взялись? Подобные философские опусы увы здесь не в чести. Для всех всё проще; Вы за или против. Тогда всё понятно, а Вы про пустоту , да ещё и наедине с собой. Нет непонятно.

[Исправлено: saba, 11.05.2023 - 10:04]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:12
#5439
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:-) У поклонников укронацистов и США сейчас сломаются остатки мозга, но...
Те, кто ЗА МИР, те желают, чтобы Россия скорее зачистила территорию Украины от нацистов и война закончилась победой правды и справедливости.
А вот те, кто громче всех кричит "мы против войны!", на самом деле - сторонники её продолжения "до последнего украинца", потом будет "до последнего поляка", потом наступит очередь ещё кого-то, кого США решат принести в жертву своей "борьбы" с Россией... А таких потенциальных жертв у них в запасе много. Тех же прибалтов и финнов сшанцам совершенно не жалко.
Вот и вся правда жизни.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:18
#5440
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Цитата:
Skeptic:
сторонники её продолжения

Скептик, а ведь сейчас большая часть украинцев это как вы называете укронацисты. Большая часть украинцев сейчас ненавидит россиян, ибо они пришли на их землю с оружием в руках. Т.е нужно уничтожить большинство украинцев и наступит мир? Это Ваша цена мира?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:22
#5441
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Цитата:
Skeptic:
Вот и вся правда жизни.

А вся правда жизни в том, что ни стой ни с другой стороны людей не жалко.Россия преследует свои геополитические цели, Запад другие, а людей бабы ещё нарожают, как говаривал Г.К. Жуков, ну или наступит Апокалипсис, тогда вообще никому , ничего не будет нужно.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:32
#5442
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Посмотрите сколько людей бросила Россия на войну. первоначальная группировка+ЧВК+300000 мобилизованных, в общей массе где то около полмиллиона. Со стороны ВСУ примерно столько же, вы думаете власть имущим их жалко? Это же солдаты , расходный материал. Напомню за 2021 год на Донбассе погибло 72 человека. Какая страшная месть!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:35
#5443
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Цитата:
saba:
большая часть украинцев

Во-первых, это далеко не факт.
Во-вторых - тем хуже для тех, кто стал укронацистом в результате 30-летней обработки бандеровскими идеологами.
В-третьих, в Германии 1933-45 годов тоже большая часть населения исповедовала нацистскую идеологию, обработанная пропагандой Геббельса. И никому в мире не приходило в голову заявлять, что "немцы не просят их освобождать".
Сейчас о том, что "украинцы не просят их освобождать" твердят только враги и России, и Украины, и вообще здравого смысла - сторонники США и НАТО, сторонники продолжения войны с Россией.
Но здравый смысл, правда, справедливость победят, нравится это кому-то или нет.
:-) Самое смешное, что когда Россия закончит зачистку территории Украины от нацистов, а если придётся, то и всех остальных, кого США бросят в топку войны утилизирует, то США и их прихлебатели тупо перестанут вспоминать об этом. "Умоют руки". Ибо напрямую воевать с Россией они не хотят и не будут.
А вот те, кто сейчас с пеной у рта орут про "мы против войны", останутся в дураках. Ибо и дома их никто не поддерживает, и на западе они никому не нужны будут.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15704
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:37
#5444
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Цитата:
Skeptic:
от нацистов

Я думаю что про них упомянули для упрощения. Истинные цели сложны и неоднозначны для обывателя и он их не примет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 11:41
#5445
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Цитата:
Victor Yang:

Для тех, кто учил в школе историю, истинные цели секретом не являются.
И разговоры про "каждые сто лет" имеют под собой вполне себе серьёзную объективную основу.
России сейчас снова приходится воевать против объединившегося против неё запада во главе с США.
И только глупые, не знающие историю, не умеющие/не желающие мыслить считают, что Россия воюет с Украиной.
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