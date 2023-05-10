Отправлено: - 11:35

saba:

большая часть украинцев

Цитата:Во-первых, это далеко не факт.Во-вторых - тем хуже для тех, кто стал укронацистом в результате 30-летней обработки бандеровскими идеологами.В-третьих, в Германии 1933-45 годов тоже большая часть населения исповедовала нацистскую идеологию, обработанная пропагандой Геббельса. И никому в мире не приходило в голову заявлять, что "немцы не просят их освобождать".Сейчас о том, что "украинцы не просят их освобождать" твердят только враги и России, и Украины, и вообще здравого смысла - сторонники США и НАТО, сторонники продолжения войны с Россией.Но здравый смысл, правда, справедливость победят, нравится это кому-то или нет.Самое смешное, что когда Россия закончит зачистку территории Украины от нацистов, а если придётся, то и всех остальных, кого США бросят в топку войны утилизирует, то США и их прихлебатели тупо перестанут вспоминать об этом. "Умоют руки". Ибо напрямую воевать с Россией они не хотят и не будут.А вот те, кто сейчас с пеной у рта орут про "мы против войны", останутся в дураках. Ибо и дома их никто не поддерживает, и на западе они никому не нужны будут.