Я украинец. Хохол. Меня в Костанае убивают? Нет мой дед ваще чистый украинец. Его не убили . Он честно отпахал на казахстанской земли . Пугачёву. Не помню такую. Вроде пела. По Израилям гоняла. Не помню какое отношение она имеет к Украине .
Как же забыть единственное что даёт осмысленность бытия!? А ощущение причастности к чему-то "понятно-великому", как с ним быть? Нет уж увольте, в пустоте наедине с собой чрезвычайно страшно. Тогда как "нацист" мил, прост и понятен, и так оргазмически сладок, ведь когда-то деды... (тут подставить нужное "...деду за победу", "можем повторить" и прочие фантазийные безосновательные словосочетания). Однако, перефразируя слова Реймонда Смита из х.ф. Джентльмены, - можем повторить! -Да ты и таблицу умножения повторить не сможешь.
У поклонников укронацистов и США сейчас сломаются остатки мозга, но... Те, кто ЗА МИР, те желают, чтобы Россия скорее зачистила территорию Украины от нацистов и война закончилась победой правды и справедливости. А вот те, кто громче всех кричит "мы против войны!", на самом деле - сторонники её продолжения "до последнего украинца", потом будет "до последнего поляка", потом наступит очередь ещё кого-то, кого США решат принести в жертву своей "борьбы" с Россией... А таких потенциальных жертв у них в запасе много. Тех же прибалтов и финнов сшанцам совершенно не жалко. Вот и вся правда жизни.
Скептик, а ведь сейчас большая часть украинцев это как вы называете укронацисты. Большая часть украинцев сейчас ненавидит россиян, ибо они пришли на их землю с оружием в руках. Т.е нужно уничтожить большинство украинцев и наступит мир? Это Ваша цена мира?
А вся правда жизни в том, что ни стой ни с другой стороны людей не жалко.Россия преследует свои геополитические цели, Запад другие, а людей бабы ещё нарожают, как говаривал Г.К. Жуков, ну или наступит Апокалипсис, тогда вообще никому , ничего не будет нужно.
Посмотрите сколько людей бросила Россия на войну. первоначальная группировка+ЧВК+300000 мобилизованных, в общей массе где то около полмиллиона. Со стороны ВСУ примерно столько же, вы думаете власть имущим их жалко? Это же солдаты , расходный материал. Напомню за 2021 год на Донбассе погибло 72 человека. Какая страшная месть!
Во-первых, это далеко не факт. Во-вторых - тем хуже для тех, кто стал укронацистом в результате 30-летней обработки бандеровскими идеологами. В-третьих, в Германии 1933-45 годов тоже большая часть населения исповедовала нацистскую идеологию, обработанная пропагандой Геббельса. И никому в мире не приходило в голову заявлять, что "немцы не просят их освобождать". Сейчас о том, что "украинцы не просят их освобождать" твердят только враги и России, и Украины, и вообще здравого смысла - сторонники США и НАТО, сторонники продолжения войны с Россией. Но здравый смысл, правда, справедливость победят, нравится это кому-то или нет. Самое смешное, что когда Россия закончит зачистку территории Украины от нацистов, а если придётся, то и всех остальных, кого США бросят в топку войны утилизирует, то США и их прихлебатели тупо перестанут вспоминать об этом. "Умоют руки". Ибо напрямую воевать с Россией они не хотят и не будут. А вот те, кто сейчас с пеной у рта орут про "мы против войны", останутся в дураках. Ибо и дома их никто не поддерживает, и на западе они никому не нужны будут.
Для тех, кто учил в школе историю, истинные цели секретом не являются. И разговоры про "каждые сто лет" имеют под собой вполне себе серьёзную объективную основу. России сейчас снова приходится воевать против объединившегося против неё запада во главе с США. И только глупые, не знающие историю, не умеющие/не желающие мыслить считают, что Россия воюет с Украиной.
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