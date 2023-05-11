НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46761
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с домом происходит неладное, костанайцы заметили еще в прошлом году. Да и до того он стал хиреть. В конце концов здание скрылось за глухим забором, но самые любопытные горожане углядели, что с тыла оно разваливается.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1190
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь можем же без коррупции порешать вопрос с историческим зданием :lol: Бах и всё по закону :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3119
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9152
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 11:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История в этом городе не нужна НИКОМУ !!!
Взять тот же Челябинск... центр, Кировка. Множество старинных зданий, отремонтированных или в процессе. И тут же небоскреб.
Своеобразно, но ведь сохраняют!

Или в Тюмени улица из старых зданий, вполне европейского вида.


[Исправлено: yudjin, 11.05.2023 - 11:35]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9152
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Собственник же заказал в ТОО «Специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез» историко-культурную экспертизу состояния памятника «Жилой дом, начало ХХ века». И та зафиксировала 100-процентный износ и аварийное состояние.

Ну еще бы... Удивляет, что не 120% износа...
НА-НА-технологии, они такие....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25575
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не только от Кулагина лстанется память, хотя земли он больше всех забрал, и кинотеатр уничтожил, и прокуратуру вставил, теперь и от Архимеда будет 18ти этажка стоять или новый Март 2..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: dkudelya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS