НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил депутат Бауржан Смагулов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46761
Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил депутат Бауржан Смагулов
Отправлено: 11.05.23 - 09:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов сказал, что рассматривается законопроект, в котором планируется значительное ужесточение государственного контроля в сфере энергетики.
Читать новость

s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Re: Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил...
Отправлено: 11.05.23 - 09:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё хорошо, профессионалов где взять, которые будут делать. Особенно среднего звена руководителей, которые всё знают в хозяйстве.Кто на пенсию вышел, кто уехал, кто в частную структуру подался и обратно никакими коврижками не заманить.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1190
Re: Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил...
Отправлено: 11.05.23 - 09:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно,ещё 1 кормушку надо сделать для "проверяющих". Конечно,такие деньги хотят начать выделять и как же без "усиленного контроля". Ты, уважаемый депутат,лучше достойные зар платы сделай слесарям да сварщикам и будет тебе счастье.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
858
Re: Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил...
Отправлено: 11.05.23 - 11:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять расплодится стадо "контролёров".
Что мешает просто вернуть всё в руки государства, вложить деньги в реконструкцию и больше никогда ничего не доверять "эффективным" манагерам-приХватизаторам?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2056
Re: Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил...
Отправлено: 11.05.23 - 11:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Костанае КТЭК это 100% государственное предприятие и что ситуация прямо в шоколаде? Просто теплоснабжение относится к системам жизнеобеспечения и необходимо относиться к ним как к предметам повышенной ответственности. Необходимы простые правила, соблюдение которых должно быть неукоснительно. Если взялся то уж будь добр соблюдай их, независимо о форм собственности
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
858
Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил депутат Бауржан Смагулов
Отправлено: 11.05.23 - 11:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юридическая принадлежность государству в наше время совсем не означает фактическую принадлежность объекта государству.
Это означает, что местная власть тупо бросает объекты жизнеобеспечения на произвол директоров и управляющих, а те творят, что хотят, превратив производства в свои личные вотчины и набивая свои карманы.
За это можно и нужно спрашивать, в частности, с городского и областного акимов.
А когда та же ТЭЦ находится в руках приХватизатора, то госчиновники имеют возможность уйти от ответственности. Типа - это частная собственность и мы не имеем права вмешиваться.
Пока не происходит ситуация в Экибастузе.
Там теперь всё-равно государству приходится вкладывать деньги в ремонт. А вот о возврате объекта в госсобственность я не слышал. И о привлечении "хозяина" к ответственности тоже не слышно. Илия что-то пропустил?

[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 11:24]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: dkudelya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS