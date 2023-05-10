Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная

Отправлено: - 14:27

Чу чуть поправлю себя, а то щас прочитают и давай на встречку вылетать. Есть такой закон адвокаты и полиция может подтвердить мои слова . Если мог избежать столкновение и не использовал его, то могут обвинить тебя даже если находился на своей полосе. Но. В машине есть такая педаль по середине. Тормоз называется. На тормозной путь тоже смотрят. Это и есть избежать столкновение.