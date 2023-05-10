НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46759
Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
Отправлено: 10.05.23 - 12:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла вчера, 9 мая, около 21:00, возле ЦУМа. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели. На кадрах - белая "Тойота", врезавшаяся в бетонную опору билборда.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1194
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 12:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что водитель легковой автомашины «ВАЗ-2114» на перекрестке пр. Абая и пр. Аль-Фараби при повороте налево не уступил дорогу водителю «Тойоты Камри», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.

Источник:


..и наверное ещё с РФ учётом!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25572
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 14:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давить надо было его, меньше повреждений получил бы
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 14:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда нельзя уходить от столкновения в правую сторону. Если видишь что удар не избежать, просто закрой глаза если на то пошло. А на обочине могли быть люди. Дети. Мамы с колясками. Горе не измеримо не с чем можно сотворить.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
Отправлено: 10.05.23 - 14:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чу чуть поправлю себя, а то щас прочитают и давай на встречку вылетать. Есть такой закон адвокаты и полиция может подтвердить мои слова . Если мог избежать столкновение и не использовал его, то могут обвинить тебя даже если находился на своей полосе. Но. В машине есть такая педаль по середине. Тормоз называется. На тормозной путь тоже смотрят. Это и есть избежать столкновение.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1194
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 15:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Избегая столкновения, водитель «Тойоты Камри» совершил наезд на бетонное сооружение, в результате ДТП была повреждена рядом стоящая автомашина «Тойота Лэнд Крузер»,

Источник:

За столкновение с «Тойота Лэнд Крузер» ответственность будет нести водитель «Тойоты Камри», и тем более нет следов торможения..а была автомашина «ВАЗ-2114» или нет тут дело второе..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
292
Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
Отправлено: 10.05.23 - 22:50
#6
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
190
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 23:26
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где госномера у камри???
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 23:47
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:

Ну незнаю может сам владелец снял что б прохожие фотки не делали . щас то у всех есть телефоны. Не хотел светится . ! Если намёк что убежал. ? По вин коду вычислят.. Не убежал. Тем более в центре города это дохлый номер. Тыща камер. .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS