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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 17:46
#5416
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Столько прикольных новостей от наших собратьев оккупантов.
Ладно, пока по газете прошвырнемся..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 17:51
#5417
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Цитата:
111:

Интересно и где ты находишь новости. Как можно искать новости из не официальных источников? Ты капаешь в тех сайтах где активисты унитазы бегают и носят.?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 17:58
#5418
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Если для тебя чел бегающий с унитазом по городу кумир? Кумир тот который открыто сказал, я на колени встану ради мир. Но не пришёл на коленях.. То даже незнаю . Ты не туда пошёл. И не тем окрошку предлагаешь дома.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2047
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 19:49
#5419
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немного мозг начинает пухнуть от нашего форума
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:19
#5420
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Действительно, это какое то Безумие..



Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы.
Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо. Украинцы платят своими жизнями за это безумие могущественного соседнего государства, — сказал Шольц.


[Исправлено: 111, 10.05.2023 - 21:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:28
#5421
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Ты ваще неубиваемый походу . Нравятся тебе челы бегающие с унитазами . Этого зачем скинул? Че он сделал для мира? . Ссылку скинь ты же профи по ссылкам! .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:49
#5422
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Цитата:
Vit:
Че он сделал для мира? .




Хм..

"Германия поставляет очень, очень много оружия", включая "самые современные и эффективные системы", заявил еще 21 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера на вопрос о военной поддержке Киева. Список таких поставок Украине, опубликованный пресс-службой правительства Германии, выглядит весьма внушительно: от аптечек первой помощи до сложнейших систем вооружений. И он становится все длиннее. DW рассказывает о некоторых наиболее важных видах оружия, получаемых Киевом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:52
#5423
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Список оружия



Далее весь список оружия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:54
#5424
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Еще он разрешил другим странам поставлять Леопарды.
А это гепард.



Gepard имеет спаренные 35-мм орудия. Она может использоваться для поражения самолетов, ударных вертолетов и беспилотников, летящих на высоте до 3500 метров, а также легкобронированных наземных целей, таких как боевые машины пехоты и БТР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 21:57
#5425
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Безусловно хорошее оружие, но недоработанное..
Сырое.
Это немцы узнали только после того, как из испытали на линии соприкосновения с оккупантами

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:01
#5426
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Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

В начале июня федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить Украине зенинто-ракетный комплекс IRIS-T SLM - одну из самых современных систем ПВО. Она может использоваться для защиты от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, находящихся на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. В середине октября первый из четырех обещанных ЗРК от немецкого производителя Diehl уже прибыл в Украину и был развернут там. Остальные три будут поставлены в течение следующего года. По словам Шольца, они смогут защитить "целый город от российских воздушных атак".



И многое другое
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:15
#5427
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Тут мы видим полную деградацию русской, близкой когда то нам культуры, где детей учат ненавидеть и бояться с детского сада.



В редакцию IN обратились родители воспитанников ивановского детского сада №56, возмущенные тем, что малышам 5 мая без согласия родителей показали на праздничном мероприятии фильм, после которого дети плакали и не могли заснуть ночью. (Иллюстрация к настоящему тексту не имеет отношения к видео)

- Ребенок очень встревожен. Постоянно плачет, нарушен сон. Им показали фильм о войне на Украине. Суть фильма ребенок изложил примерно так: к фашистам Германии теперь присоединились фашисты Украины и хотят совместно с Америкой напасть на Россию, - рассказала одна из мам.
- Я ребенка не посвящала в эту тему - считаю, что это не по возрасту. Кроме того, я считаю, что вопросы религии и политики должны обсуждаться в семье, а сад и школа - заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. И уж, конечно, такие мероприятия нужно обсуждать с родителями воспитанников.
В прошлом году детям тоже показали фильм о войне и моему ребенку полгода снились кошмары . И я просила больше так не делать без согласования со мной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:17
#5428
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Вот такие вот были, эти праздничные дни.
Где то шастал один танк Т-34, потому что все перебиты на фронте, а где то вот калечат психику детей, чтобы к 18ти годам сделать из них зверей..
Как сказал господин Шольц - Это просто Безумие..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:43
#5429
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Сложно объяснить русофобам что бомбить начали. Не русские и тем более детям . Скорей всего это на долго ,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.05.23 - 22:44
#5430
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Про Аллу Пугачеву.
Кто из нас не любил ее песни?
Теперь это "тварь и шелупонь" у россиян..
Мда уж..
А ведь приехала просто похоронить человека.
Конечно у россиян крышка поедет..
Кстати, где ее часы?





[Исправлено: 111, 10.05.2023 - 22:46]
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