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Тут мы видим полную деградацию русской, близкой когда то нам культуры, где детей учат ненавидеть и бояться с детского сада.В редакцию IN обратились родители воспитанников ивановского детского сада №56, возмущенные тем, что малышам 5 мая без согласия родителей показали на праздничном мероприятии фильм, после которого дети плакали и не могли заснуть ночью. (Иллюстрация к настоящему тексту не имеет отношения к видео)- Ребенок очень встревожен. Постоянно плачет, нарушен сон. Им показали фильм о войне на Украине. Суть фильма ребенок изложил примерно так: к фашистам Германии теперь присоединились фашисты Украины и хотят совместно с Америкой напасть на Россию, - рассказала одна из мам.- Я ребенка не посвящала в эту тему - считаю, что это не по возрасту. Кроме того, я считаю, что вопросы религии и политики должны обсуждаться в семье, а сад и школа - заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. И уж, конечно, такие мероприятия нужно обсуждать с родителями воспитанников.В прошлом году детям тоже показали фильм о войне и моему ребенку полгода снились кошмары . И я просила больше так не делать без согласования со мной.