Если для тебя чел бегающий с унитазом по городу кумир? Кумир тот который открыто сказал, я на колени встану ради мир. Но не пришёл на коленях.. То даже незнаю . Ты не туда пошёл. И не тем окрошку предлагаешь дома.
Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо. Украинцы платят своими жизнями за это безумие могущественного соседнего государства, — сказал Шольц.
"Германия поставляет очень, очень много оружия", включая "самые современные и эффективные системы", заявил еще 21 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера на вопрос о военной поддержке Киева. Список таких поставок Украине, опубликованный пресс-службой правительства Германии, выглядит весьма внушительно: от аптечек первой помощи до сложнейших систем вооружений. И он становится все длиннее. DW рассказывает о некоторых наиболее важных видах оружия, получаемых Киевом.
Еще он разрешил другим странам поставлять Леопарды. А это гепард.
Gepard имеет спаренные 35-мм орудия. Она может использоваться для поражения самолетов, ударных вертолетов и беспилотников, летящих на высоте до 3500 метров, а также легкобронированных наземных целей, таких как боевые машины пехоты и БТР.
В начале июня федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить Украине зенинто-ракетный комплекс IRIS-T SLM - одну из самых современных систем ПВО. Она может использоваться для защиты от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, находящихся на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. В середине октября первый из четырех обещанных ЗРК от немецкого производителя Diehl уже прибыл в Украину и был развернут там. Остальные три будут поставлены в течение следующего года. По словам Шольца, они смогут защитить "целый город от российских воздушных атак".
Тут мы видим полную деградацию русской, близкой когда то нам культуры, где детей учат ненавидеть и бояться с детского сада.
В редакцию IN обратились родители воспитанников ивановского детского сада №56, возмущенные тем, что малышам 5 мая без согласия родителей показали на праздничном мероприятии фильм, после которого дети плакали и не могли заснуть ночью. (Иллюстрация к настоящему тексту не имеет отношения к видео)
- Ребенок очень встревожен. Постоянно плачет, нарушен сон. Им показали фильм о войне на Украине. Суть фильма ребенок изложил примерно так: к фашистам Германии теперь присоединились фашисты Украины и хотят совместно с Америкой напасть на Россию, - рассказала одна из мам. - Я ребенка не посвящала в эту тему - считаю, что это не по возрасту. Кроме того, я считаю, что вопросы религии и политики должны обсуждаться в семье, а сад и школа - заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. И уж, конечно, такие мероприятия нужно обсуждать с родителями воспитанников. В прошлом году детям тоже показали фильм о войне и моему ребенку полгода снились кошмары . И я просила больше так не делать без согласования со мной.
Вот такие вот были, эти праздничные дни. Где то шастал один танк Т-34, потому что все перебиты на фронте, а где то вот калечат психику детей, чтобы к 18ти годам сделать из них зверей.. Как сказал господин Шольц - Это просто Безумие..
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