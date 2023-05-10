Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане

Отправлено: - 14:50

Ищут очередных козлов, на которых можно свалить вину. Наведите порядок вначале по всей стране, верните украденные капиталы,спросите с тех кто допустил всё это, затем уже по мелочи. С конца начинают, где тонко, там нет спроса...