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≡ Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46759
Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 14:50
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10 мая на заседании Мажилиса с участием руководства МВД депутаты подняли вопрос ужесточения процедуры прохождения техосмотра в Казахстане. По словам депутата Саирова, прохождение техосмотра превратилось в формальность, что чревато трагедиями на дороге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6070
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 14:50
#1
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Ищут очередных козлов, на которых можно свалить вину. Наведите порядок вначале по всей стране, верните украденные капиталы,спросите с тех кто допустил всё это, затем уже по мелочи. С конца начинают, где тонко, там нет спроса...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1194
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 14:51
#2
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Цитата:
По словам депутата Саирова, прохождение техосмотра превратилось в формальность, что чревато трагедиями на дороге.

Источник:


А в какие годы это было по другому? Видимо депутат вообще никогда не имел собственного автомобиля. Просто раньше деньги за решение проблемы шли напрямую сотрудниками ГАИ в карман
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1064
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 17:02
#3
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Техосмотр надо давно ликвидировать, как пережиток прошлого. Ответственность за техническое состояние всегда была на владельце транспортного средства. Причем здесь техосмотр? Это просто кормушка для кого-то, не более. Аварии по причине неудовлетворительного состояния транспорта составляют доли процента.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12386
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 19:29
#4
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Цитата:
Дантист:

Реальный тех осмотр в городе могут делать только 2-3 сервиса Учитывая сколько машин то тех осмотр не нужен.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12386
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 19:30
#5
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А всё остальное это формальность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12386
Re: Ужесточить требования к техосмотру предложили в Казахстане
Отправлено: 10.05.23 - 19:33
#6
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Есть ли выход? Есть. Давайте посмотрим статистику , ДТП не по вине тех осмотра. По вине водителя . Всё. Техосмотр не нужен.
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