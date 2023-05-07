Отправлено: - 14:28

рихард:

Теперь они вынуждены делать круги по соседним улицам, чтобы попасть в нужное направление но на свою.

Цитата:Зато возле областной прокуратуры сделали прерывистую для заезда слева, хотя всю неделю, официальные полицейские чины, талдычили что ВСЕ нарушения ПДД только из-за того что водители поворачивают именно НАЛЕВОВот тут и уместен ваш последний абзац..