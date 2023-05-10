НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Задержание полицейского с наркотиками прокомментировал глава МВД
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46759
Задержание полицейского с наркотиками прокомментировал глава МВД
Отправлено: 10.05.23 - 12:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал недавнее задержание полицейского с наркотиками в Костанае. Министр внутренних дел подтвердил факт задержания своего подчиненного.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1194
Re: Задержание полицейского с наркотиками прокомментировал глава...
Отправлено: 10.05.23 - 12:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Сейчас идет расследование по этому делу. Каждый негодяй, который будет совершать (преступления. - Прим.), будет подвергнут в соответствии с нашим законодательством к установленным мерам принуждения.

Источник:

к установленным "мерам принуждения" или срокам наказания? Пора бы как в Китае к пожизненным срока или расстрелу...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6070
Re: Задержание полицейского с наркотиками прокомментировал глава...
Отправлено: 10.05.23 - 15:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели подадут в отставку, не может быть
Профайл Посетить вебсайт
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4376
Re: Задержание полицейского с наркотиками прокомментировал глава...
Отправлено: 10.05.23 - 18:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никого не сдаст, чтобы избежать групповухи... 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS