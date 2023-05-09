Отправлено: - 10:22

Skeptic:

Ленточки не было и у Пашиняна, и у молодого Туркменбаши

Цитата:У Батьки тоже не было, как ранее отмечал, что не стоит политизировать. Из 7 глав государств, у 4 не было ленточек, а у 3 было.