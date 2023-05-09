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≡ "Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46758
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 17:16
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По традиции первыми в парк Победы на торжественную церемонию приехали ветераны. Их провезли в автоколонне от городского акимата до Вечного огня. Вдоль дороги выстроились горожане с флажками.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7623
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 01:24
#15
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Цитата:
vofkakst:
Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство.

---Кстати , у Токаева на параде в Москве не было никакой ленточки , в отличии от других глав государств .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7623
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 01:26
#16
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
852
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 08:39
#17
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Цитата:
Гога:

Ленточки не было и у Пашиняна, и у молодого Туркменбаши.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4198
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 10.05.23 - 10:22
#18
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Цитата:
Skeptic:
Ленточки не было и у Пашиняна, и у молодого Туркменбаши


У Батьки тоже не было, как ранее отмечал, что не стоит политизировать. Из 7 глав государств, у 4 не было ленточек, а у 3 было.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4198
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 10.05.23 - 10:53
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
У Батьки тоже не было, как ранее отмечал, что не стоит политизировать


Точнее у Батьки ленточка была, на фото выше, у него вроде - яблоневый цвет на ленточке цветов флага Республики Беларусь.
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
74
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 15:27
#20
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Цитата:
yudjin:
Не было, как раньше, многочисленных трудовых коллективов, организованных учащихся и студентов. Люди просто тянулись по не праздничным улицам

Цитата:
yudjin:
Скоро праздник Победы с государственного скатится в формальный и семейный

Иными словами, yudjin, без принудиловки День Победы стает мало кому известной датой? Я правильно вас понял? И окажется, что весь праздник держался на идеологии, которую навязывал один автократичный режим... Ох как скрепы затрещали)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9150
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 10.05.23 - 15:51
#21
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Цитата:
Добрый земледелец:
Я правильно вас понял

не совсем.
Пока праздник держится на единицах ветеранов, на том поколении, что имело возможность видеть и общаться с ними, на семейных историях, на посещении парка, участвуя в шествиях с портретом...
Чем дальше от этого дня, тем меньше он значит для молодого поколения. Спросите в окружении, у многих ли деды воевали? Даже в моем возрасте некоторые не знают о своих ветеранах, не говоря уже о детях. Добавьте сюда заявления некоторых, что "это не была война казахов", про волну фобии георгиевских ленточек и красных флагов. Вот и получается, что главный праздник, подаривший мир на много лет угасает как "вечный" огонь в костанайском парке Победы на следующий день.
И в той идеологии праздника нет ничего плохого. Она построена на факте - ПОБЕДЕ советского народа над фашизмом, который в новом воплощении некоторые одобряют и поддерживают.
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