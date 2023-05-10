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≡ У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46757
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
Отправлено: 10.05.23 - 12:45
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Сегодня депутаты Мажилиса приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Этим документом электросамокаты признаны транспортным средством.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1190
Re: У казахстанцев на электросамокатах должны быть права -...
Отправлено: 10.05.23 - 12:45
#1
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Цитата:
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки

Источник:

У соседки с соседнего подъезда трёхколёсный электрический самокат на котором она ездит на свою дачу, а ей уже за 70.. как она сможет сдать на право вождения?
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1547
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
Отправлено: 10.05.23 - 13:07
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а ей уже за 70.. как она сможет сдать на право вождения?


Так ей в принципе нефиг на проезжей части делать на своем самокате в таком возрасте. По тротуару до остановочки, от остановочки до дачки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
851
Re: У казахстанцев на электросамокатах должны быть права -...
Отправлено: 10.05.23 - 13:14
#3
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Цитата:
JereK:

:-) У моей жены сестра в Питере в 70 только первую машину купила и права получила. Жизнь в самом разгаре. До Петрозаводска катается каждые два-три месяца.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25877
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
Отправлено: 10.05.23 - 13:16
#4
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Цитата:
Skeptic:
До Петрозаводска катается каждые два-три месяца.

Служил я в Петрозаводске. Может меня ищет?... :lol: ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
851
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
Отправлено: 10.05.23 - 13:25
#5
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Цитата:
drakon:

:lol: Сестра у них там старшая.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12371
Re: У казахстанцев на электросамокатах должны быть права -...
Отправлено: 10.05.23 - 13:46
#6
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Блин братишка попал . Буквально недавно через Каспий купил, пол ляма отстегнул . Ему не работу удобно гонять. Права он не может сделать, у него там проблемы кое какие.
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