Отправлено: - 12:19

yudjin:

Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее.

[Исправлено: таноми52, 10.05.2023 - 12:25]

Цитата:Точно!saba даже на изменника в рядах форумчан намекнул: "Телом в Казахстане,головой в России".И это не в первый раз!Уличить и приклеить ярлык!Как будто, если живешь в Казахстане, надо выкинуть из головы всё о своей исторической Родине и своих предках!Хотя Казахстан любишь и работаешь на его благо!