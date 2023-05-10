НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46757
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год сотрудники областного историко-краеведческого музея стараются привнести в программу что-то новое, чтобы заинтересовать и порадовать посетителей. Чем удивит нас «Ночь в музее – 2023»?
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9149
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лотерея за деньги, призы, Меладзе...
Для чего это в ... МУЗЕЕ?
Насколько помню, это мероприятие всегда собирало множество посетителей. Давка в фойе была ежегодно. Или экспонатами уже не завлечешь, нужны "приз или деньги"?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
851
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музей превращают в цирк...
Билет на Меладзе вообще - оскорбление, а не приз.
Нагадил в России в душу своим зрителям и поклонникам, стал там ненужным, и "вдруг" снизошёл до Кустаная. Попроси его показать город на карте - не найдёт. Мерзость.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2046
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 11:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
. Мерзость.

Может не будем здесь в Казахстане навязывать свои российские предпочтения. Чем он нагадил? Тем, что имеет свою гражданскую позицию?Ещё и так робко её высказывает. У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют. Могу напомнить В Астане с большим успехом прошли концерты "Машины времени" и"Би2", жаль не смог поехать, да и с билетами .говорят было тяжеловато.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2046
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 11:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Skeptic:
. Мерзость.[/quote
Как сказал Досым Сатпаев: "Телом в Казахстане,головой в России". Точнее не скажешь
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
851
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 11:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

:-) И здесь вам Россия мешает...
Между тем, речь идёт о некоем Меладзе.
Истину "предавший однажды, предаст и дважды" не слышали? :-)
И без разницы, кого он предал. Ему всё-равно, кого предавать. Своя шкура ближе.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9149
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:06
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют.

Ну-ну... Это Вы небезызвестному Диасу Нурмагомбетову расскажите.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1681
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:07
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее. Дальше будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3463
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:19
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее.


Точно!
saba даже на изменника в рядах форумчан намекнул: "Телом в Казахстане,головой в России".
И это не в первый раз!Уличить и приклеить ярлык!
Как будто, если живешь в Казахстане, надо выкинуть из головы всё о своей исторической Родине и своих предках!
Хотя Казахстан любишь и работаешь на его благо!

[Исправлено: таноми52, 10.05.2023 - 12:25]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1681
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 13:19
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25545
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 13:55
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, классно, в библиотеку пропустили, сюда то обязательно придем..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: JereK, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS