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Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46757
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
Каждый год сотрудники областного историко-краеведческого музея стараются привнести в программу что-то новое, чтобы заинтересовать и порадовать посетителей. Чем удивит нас «Ночь в музее – 2023»?
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Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
Лотерея за деньги, призы, Меладзе...
Для чего это в ... МУЗЕЕ?
Насколько помню, это мероприятие всегда собирало множество посетителей. Давка в фойе была ежегодно. Или экспонатами уже не завлечешь, нужны "приз или деньги"?
Для чего это в ... МУЗЕЕ?
Насколько помню, это мероприятие всегда собирало множество посетителей. Давка в фойе была ежегодно. Или экспонатами уже не завлечешь, нужны "приз или деньги"?
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:41
Музей превращают в цирк...
Билет на Меладзе вообще - оскорбление, а не приз.
Нагадил в России в душу своим зрителям и поклонникам, стал там ненужным, и "вдруг" снизошёл до Кустаная. Попроси его показать город на карте - не найдёт. Мерзость.
Билет на Меладзе вообще - оскорбление, а не приз.
Нагадил в России в душу своим зрителям и поклонникам, стал там ненужным, и "вдруг" снизошёл до Кустаная. Попроси его показать город на карте - не найдёт. Мерзость.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2046
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 11:36
Цитата:
Может не будем здесь в Казахстане навязывать свои российские предпочтения. Чем он нагадил? Тем, что имеет свою гражданскую позицию?Ещё и так робко её высказывает. У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют. Могу напомнить В Астане с большим успехом прошли концерты "Машины времени" и"Би2", жаль не смог поехать, да и с билетами .говорят было тяжеловато.
Skeptic:
. Мерзость.
. Мерзость.
Может не будем здесь в Казахстане навязывать свои российские предпочтения. Чем он нагадил? Тем, что имеет свою гражданскую позицию?Ещё и так робко её высказывает. У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют. Могу напомнить В Астане с большим успехом прошли концерты "Машины времени" и"Би2", жаль не смог поехать, да и с билетами .говорят было тяжеловато.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2046
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 11:39
Skeptic:
. Мерзость.[/quote
Как сказал Досым Сатпаев: "Телом в Казахстане,головой в России". Точнее не скажешь
. Мерзость.[/quote
Как сказал Досым Сатпаев: "Телом в Казахстане,головой в России". Точнее не скажешь
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 11:46
Цитата:
И здесь вам Россия мешает...
Между тем, речь идёт о некоем Меладзе.
Истину "предавший однажды, предаст и дважды" не слышали?
И без разницы, кого он предал. Ему всё-равно, кого предавать. Своя шкура ближе.
saba:
И здесь вам Россия мешает...
Между тем, речь идёт о некоем Меладзе.
Истину "предавший однажды, предаст и дважды" не слышали?
И без разницы, кого он предал. Ему всё-равно, кого предавать. Своя шкура ближе.
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:06
Цитата:
Ну-ну... Это Вы небезызвестному Диасу Нурмагомбетову расскажите.
saba:
У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют.
У нас в Казахстане слава Богу за гражданскую позицию пока ещё не преследуют.
Ну-ну... Это Вы небезызвестному Диасу Нурмагомбетову расскажите.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1681
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:07
Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее. Дальше будем удалять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3463
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 12:19
Цитата:
Точно!
saba даже на изменника в рядах форумчан намекнул: "Телом в Казахстане,головой в России".
И это не в первый раз!Уличить и приклеить ярлык!
Как будто, если живешь в Казахстане, надо выкинуть из головы всё о своей исторической Родине и своих предках!
Хотя Казахстан любишь и работаешь на его благо!
[Исправлено: таноми52, 10.05.2023 - 12:25]
yudjin:
Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее.
Я вижу, что здесь пошло явное отклонение от темы. Статья - о ночи в музее.
Точно!
saba даже на изменника в рядах форумчан намекнул: "Телом в Казахстане,головой в России".
И это не в первый раз!Уличить и приклеить ярлык!
Как будто, если живешь в Казахстане, надо выкинуть из головы всё о своей исторической Родине и своих предках!
Хотя Казахстан любишь и работаешь на его благо!
[Исправлено: таноми52, 10.05.2023 - 12:25]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1681
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 13:19
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25545
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 13:55
О, классно, в библиотеку пропустили, сюда то обязательно придем..
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