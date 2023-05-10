Отправлено: - 13:07

ПолиграфЪ Боярышников:

а ей уже за 70.. как она сможет сдать на право вождения?

Цитата:Так ей в принципе нефиг на проезжей части делать на своем самокате в таком возрасте. По тротуару до остановочки, от остановочки до дачки.