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У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
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