НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46757
Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
Отправлено: 10.05.23 - 12:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла вчера, 9 мая, около 21:00, возле ЦУМа. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели. На кадрах - белая "Тойота", врезавшаяся в бетонную опору билборда.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1190
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 12:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что водитель легковой автомашины «ВАЗ-2114» на перекрестке пр. Абая и пр. Аль-Фараби при повороте налево не уступил дорогу водителю «Тойоты Камри», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.

Источник:


..и наверное ещё с РФ учётом!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25545
Re: Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с...
Отправлено: 10.05.23 - 14:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давить надо было его, меньше повреждений получил бы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: JereK

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS