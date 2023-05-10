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Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
Водитель врезался в бетонную опору, избегая столкновения с другим автомобилем, в центре Костаная
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