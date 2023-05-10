Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...

Отправлено: - 09:41

Музей превращают в цирк...

Билет на Меладзе вообще - оскорбление, а не приз.

Нагадил в России в душу своим зрителям и поклонникам, стал там ненужным, и "вдруг" снизошёл до Кустаная. Попроси его показать город на карте - не найдёт. Мерзость.