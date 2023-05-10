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≡ Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46754
Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт в этом году полюбившееся костанайцам мероприятие?
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
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Каждый год сотрудники областного историко-краеведческого музея стараются привнести в программу что-то новое, чтобы заинтересовать и порадовать посетителей. Чем удивит нас «Ночь в музее – 2023»?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9148
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:33
#1
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Лотерея за деньги, призы, Меладзе...
Для чего это в ... МУЗЕЕ?
Насколько помню, это мероприятие всегда собирало множество посетителей. Давка в фойе была ежегодно. Или экспонатами уже не завлечешь, нужны "приз или деньги"?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
848
Re: Ночь в музее с соблазнительными возможностями - Как пройдёт...
Отправлено: 10.05.23 - 09:41
#2
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Музей превращают в цирк...
Билет на Меладзе вообще - оскорбление, а не приз.
Нагадил в России в душу своим зрителям и поклонникам, стал там ненужным, и "вдруг" снизошёл до Кустаная. Попроси его показать город на карте - не найдёт. Мерзость.
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