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"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
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