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≡ "Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46754
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 17:16
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По традиции первыми в парк Победы на торжественную церемонию приехали ветераны. Их провезли в автоколонне от городского акимата до Вечного огня. Вдоль дороги выстроились горожане с флажками.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7623
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 01:24
#15
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Цитата:
vofkakst:
Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство.

---Кстати , у Токаева на параде в Москве не было никакой ленточки , в отличии от других глав государств .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7623
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 01:26
#16
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
848
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 08:39
#17
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Цитата:
Гога:

Ленточки не было и у Пашиняна, и у молодого Туркменбаши.
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