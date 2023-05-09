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≡ "Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46754
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 17:16
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По традиции первыми в парк Победы на торжественную церемонию приехали ветераны. Их провезли в автоколонне от городского акимата до Вечного огня. Вдоль дороги выстроились горожане с флажками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12370
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 17:16
#1
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А говорили что не празднуют в Костанае. Смотри сколько людей. И власти и парни молодые, будущие войны.. 9 мая всё таки великий праздник.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7623
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 17:18
#2
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Цитата:
Vit:

----Супер
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
528
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 20:24
#3
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Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25876
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 20:29
#4
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Цитата:
vofkakst:
Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство.

Нацепили, на ветеранов ВОВ... :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1855
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 20:38
#5
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Да, с ленточками немного, как то не в тему. Но в целом отлично провели. Неожиданно даже, что так встретят День Победы. Молодцы и стар и млад, все вместе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9148
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 20:58
#6
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Цитата:
Vit:
Смотри сколько людей.

Каждый год ходим в Парк Победы, могу сравнивать. В этом году заметно меньше было людей. Возможно погода с утра кого-то оставила дома? Не было, как раньше, многочисленных трудовых коллективов, организованных учащихся и студентов. Люди просто тянулись по не праздничным улицам, покупали гвоздики по 500-600 тн за штуку, достаточно быстро возлагали и расходились по парку. Скоро праздник Победы с государственного скатится в формальный и семейный, для тех, у кого в семье были ветераны.

Цитата:
vofkakst:
Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство

Причем, не имеющей абсолютно никакого отношения к Победе. Но подмена и навязывание идет полным ходом. Прикрываясь тем, что эта голубая лента одного цвета с флагом, что ношение - это есть проявление патриотизма. Как прислала в ватсап классный руководитель рекомендацию со словом "должны" носить в дни празднования.
На мой вопрос возможно ли принудительное снятие традиционных черно-оранжевых лент с ребенка в школе, ответила, что можно носить любые, по желанию.
Однако, учитель ИСТОРИИ подозвала на уроке ребенка и сказала, что в Казахстане надо носить голубую. Моя не растерялась, сказала, что эту тоже можно. Ну хоть не заставила снимать. Иначе пошел бы на разговор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2042
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 21:10
#7
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Юджин моей матери. как труженику тыла в разные годы вручили ещё медали, с разными ленточками и от разных государств. Конкретно, от Казахстана с голубой ленточкой, от России с черно оранжевой и от Украины(ещё от Кучмы) с желто синей ленточкой. Вот можете Вы , как человек разбирающийся что, где и какой цвет относится к Победе, сказать. что моей матери подменили и навязали. Все три медали она носила с гордостью.
Может перестанете уже, ну просто нудно всё это. Я представляю. как от вас все учителя в школе прячутся, чтобы не попасть к Вам на глаза, а вдруг вы что то эдакое подметите
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2042
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 21:20
#8
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И ещё конкретно Вы, как и я не имеем никакого отношения к этой Победе. Мы можем только помнить своих близких, которые приближали Победу и то увы не все. Вот для них этот антураж не имеет абсолютно никакого значения, а мы тут рассуждаем, что такое кощунство. Моя мать всегда говорила, главное, чтобы не было войны, а война к сожалению есть. Вот это и есть кощунство по отношению к тем, кто воевали, кто в тылу приближал Победу, нынешняя ситуация это кощунство по отношению к ним. Кто прав, кто виноват спорить не будем
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12370
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 21:23
#9
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Щас валясь на диване смотрю кино. Гости из будущего 2. Фрагмент в где в лесу. Старый сказал. перед растрелом. Тут людей не ма , тут одни комуняки. . А кино снято ого. Ещё до Крыма. Оказывается всё всё знали
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2042
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 21:29
#10
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Цитата:
Vit:
смотрю кино.

4 дня подряд смотрел ментовские войны, устал я от новых фильмов про войну нашлёпали, уже не знают из какого пальца, что высосать. Сегодня с огромным наслаждением посмотрел Освобождение, битва за Берлин,это тебе брат не гостья из будущего 2, прости конечно гости
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12370
"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 21:43
#11
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Цитата:
saba:
Освобождение это сложный фильм и тяжёлый! Я не был готов, к то кому! Хотел провести вечер на раслабоне)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1187
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 22:23
#12
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Цитата:
Казахстан стал тогда одним из больших мобилизационных центров.

Источник:
Значить маленький Казахстан стал одним из больших мобилизационных центров? Это круто! АЦитата:
Аким области напомнил, что свою долю в победу внесли наши земляки - бойцы 151-й отдельной стрелковой бригады, в последующем переформированной в 150-ю дивизию.

Источник:


Так и было! После того как на фронт прибыли полки сформированные в Средней Азии наступил переломный момент в войне и из под Сталинграда погнали наши городских! Омрачает одно..кое кто пытается под себя переписать общую историю.. 78 лет назад Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1187
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 09.05.23 - 22:27
#13
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В текущем году акиматы регионов приняли решение выплатить ветеранам не менее 1,5 млн тенге (или $3,4 тыс.), это существенно выше в сравнении с выплатами в других странах.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1746
Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...
Отправлено: 10.05.23 - 01:20
#14
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Цитата:
saba:

Т-34 вообще анекдот на тему войны.
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