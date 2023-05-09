"Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны" - День Победы отметили в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 17:16
По традиции первыми в парк Победы на торжественную церемонию приехали ветераны. Их провезли в автоколонне от городского акимата до Вечного огня. Вдоль дороги выстроились горожане с флажками. Читать новость
Каждый год ходим в Парк Победы, могу сравнивать. В этом году заметно меньше было людей. Возможно погода с утра кого-то оставила дома? Не было, как раньше, многочисленных трудовых коллективов, организованных учащихся и студентов. Люди просто тянулись по не праздничным улицам, покупали гвоздики по 500-600 тн за штуку, достаточно быстро возлагали и расходились по парку. Скоро праздник Победы с государственного скатится в формальный и семейный, для тех, у кого в семье были ветераны.
Цитата:
vofkakst: Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство
Причем, не имеющей абсолютно никакого отношения к Победе. Но подмена и навязывание идет полным ходом. Прикрываясь тем, что эта голубая лента одного цвета с флагом, что ношение - это есть проявление патриотизма. Как прислала в ватсап классный руководитель рекомендацию со словом "должны" носить в дни празднования. На мой вопрос возможно ли принудительное снятие традиционных черно-оранжевых лент с ребенка в школе, ответила, что можно носить любые, по желанию. Однако, учитель ИСТОРИИ подозвала на уроке ребенка и сказала, что в Казахстане надо носить голубую. Моя не растерялась, сказала, что эту тоже можно. Ну хоть не заставила снимать. Иначе пошел бы на разговор.
Юджин моей матери. как труженику тыла в разные годы вручили ещё медали, с разными ленточками и от разных государств. Конкретно, от Казахстана с голубой ленточкой, от России с черно оранжевой и от Украины(ещё от Кучмы) с желто синей ленточкой. Вот можете Вы , как человек разбирающийся что, где и какой цвет относится к Победе, сказать. что моей матери подменили и навязали. Все три медали она носила с гордостью. Может перестанете уже, ну просто нудно всё это. Я представляю. как от вас все учителя в школе прячутся, чтобы не попасть к Вам на глаза, а вдруг вы что то эдакое подметите
И ещё конкретно Вы, как и я не имеем никакого отношения к этой Победе. Мы можем только помнить своих близких, которые приближали Победу и то увы не все. Вот для них этот антураж не имеет абсолютно никакого значения, а мы тут рассуждаем, что такое кощунство. Моя мать всегда говорила, главное, чтобы не было войны, а война к сожалению есть. Вот это и есть кощунство по отношению к тем, кто воевали, кто в тылу приближал Победу, нынешняя ситуация это кощунство по отношению к ним. Кто прав, кто виноват спорить не будем
Щас валясь на диване смотрю кино. Гости из будущего 2. Фрагмент в где в лесу. Старый сказал. перед растрелом. Тут людей не ма , тут одни комуняки. . А кино снято ого. Ещё до Крыма. Оказывается всё всё знали
4 дня подряд смотрел ментовские войны, устал я от новых фильмов про войну нашлёпали, уже не знают из какого пальца, что высосать. Сегодня с огромным наслаждением посмотрел Освобождение, битва за Берлин,это тебе брат не гостья из будущего 2, прости конечно гости
Так и было! После того как на фронт прибыли полки сформированные в Средней Азии наступил переломный момент в войне и из под Сталинграда погнали наши городских! Омрачает одно..кое кто пытается под себя переписать общую историю.. 78 лет назад Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом
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