Отправлено: - 20:58

Vit:

Смотри сколько людей.

vofkakst:

Голубые ленточки - на мой взгляд- это кощунство

Цитата:Каждый год ходим в Парк Победы, могу сравнивать. В этом году заметно меньше было людей. Возможно погода с утра кого-то оставила дома? Не было, как раньше, многочисленных трудовых коллективов, организованных учащихся и студентов. Люди просто тянулись по не праздничным улицам, покупали гвоздики по 500-600 тн за штуку, достаточно быстро возлагали и расходились по парку. Скоро праздник Победы с государственного скатится в формальный и семейный, для тех, у кого в семье были ветераны.Цитата:Причем, не имеющей абсолютно никакого отношения к Победе. Но подмена и навязывание идет полным ходом. Прикрываясь тем, что эта голубая лента одного цвета с флагом, что ношение - это есть проявление патриотизма. Как прислала в ватсап классный руководитель рекомендацию со словом "должны" носить в дни празднования.На мой вопрос возможно ли принудительное снятие традиционных черно-оранжевых лент с ребенка в школе, ответила, что можно носить любые, по желанию.Однако, учитель ИСТОРИИ подозвала на уроке ребенка и сказала, что в Казахстане надо носить голубую. Моя не растерялась, сказала, что эту тоже можно. Ну хоть не заставила снимать. Иначе пошел бы на разговор.