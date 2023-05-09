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≡ Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46754
Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
Отправлено: 09.05.23 - 12:02
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В прошлом году на улице Мира велись работы по укладке брусчатки. Велись практически до самой зимы. Пару раз зима даже заметала работу и рабочих снегом, но после отступала, давая возможность закончить. Однако не удалось.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1187
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:02
#1
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Невооружённым взглядом видно что фото сделаны с выгодного автору ракурса! И автор готовился всю зиму, фото собирал бог весь где.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
848
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:40
#2
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Начинать нужно с того, что тротуары в прошлом году делали вообще без какого-либо проекта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25542
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:55
#3
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Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1187
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 13:27
#4
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Цитата:
111:
Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..

Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6067
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 16:49
#5
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Наверное есть люди, которые будут бдить и привлекать по гарантии чтоб доделали, после зимы усадка грунта идёт, неужели все так запущено чтобы привлекать областную газету,
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
289
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 22:12
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по

.....скорее всего все разьехались спецов по укладке асфальта не осталось,будем рады и армянам,а то и эти уедут где больше платят так кто нам будет асфальт ложить.Да и тема была не про асфальт а про руко...пых спецов по укладки брущатки.
....P.S.по телику видел как укладывают брущатку в германии и гарантию дают не на три года а более и если мы не можем научится делать надёжно и качественно может пригласить к нам профессионалов и они научат нас или привлечь наших бывших земляков которые уехали туда пускай приедут и покажут нам всю технологию укладки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25542
Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
Отправлено: 09.05.23 - 22:15
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...

Они могут и лучше, но просто команда такая, наложить латки..
Причем сделано это очень убого

[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 22:16]
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
16
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 10.05.23 - 00:05
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
армяне асфальтировщики

Что же вызвало эмоцию достойную упоминания на сайте газеты? Сии господа с советских времен подобным "промышляют".
Цитата:
А технический надзор осуществляло ТОО из Атырауской области

Смешнее было бы только если бы надзор осуществляло тоо из планетной системы альфы кентавра. Типа кто-то действительно предполагал что они отправят в командировку сотрудника в, прости господи, рудный, надзирать за строительством вшивого копеечного тротуара? И вообще, если объект строится без проекта, какую гарантию и гарантию чего заказчик может спрашивать с исполнителя?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1746
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 10.05.23 - 01:10
#9
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- По улице Мира от Корчагина в сторону Сандригайло вообще нечто сотворили. В спешном порядке содрали бульдозером советскую тротуарную плитку, потом бросили и перебрались на противоположную сторону и уложили брусчатку от ЭКОСа до колледжа. А жителей частного сектора оставили, как говорится, у разбитого корыта, – комментарий от жителя города.///В дождливую погоду и весной душ из-под колёс авто обеспечен, тротуар сделали вплотную к дороге.
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