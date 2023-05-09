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Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46754
Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
Отправлено: 09.05.23 - 12:02
В прошлом году на улице Мира велись работы по укладке брусчатки. Велись практически до самой зимы. Пару раз зима даже заметала работу и рабочих снегом, но после отступала, давая возможность закончить. Однако не удалось.
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Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:02
Невооружённым взглядом видно что фото сделаны с выгодного автору ракурса! И автор готовился всю зиму, фото собирал бог весь где.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 848
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:40
Начинать нужно с того, что тротуары в прошлом году делали вообще без какого-либо проекта.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25542
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 12:55
Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 13:27
Цитата:
Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...
111:
Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..
Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..
Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6067
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 16:49
Наверное есть люди, которые будут бдить и привлекать по гарантии чтоб доделали, после зимы усадка грунта идёт, неужели все так запущено чтобы привлекать областную газету,
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 289
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 09.05.23 - 22:12
Цитата:
.....скорее всего все разьехались спецов по укладке асфальта не осталось,будем рады и армянам,а то и эти уедут где больше платят так кто нам будет асфальт ложить.Да и тема была не про асфальт а про руко...пых спецов по укладки брущатки.
....P.S.по телику видел как укладывают брущатку в германии и гарантию дают не на три года а более и если мы не можем научится делать надёжно и качественно может пригласить к нам профессионалов и они научат нас или привлечь наших бывших земляков которые уехали туда пускай приедут и покажут нам всю технологию укладки.
ПолиграфЪ Боярышников:
Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по
Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по
.....скорее всего все разьехались спецов по укладке асфальта не осталось,будем рады и армянам,а то и эти уедут где больше платят так кто нам будет асфальт ложить.Да и тема была не про асфальт а про руко...пых спецов по укладки брущатки.
....P.S.по телику видел как укладывают брущатку в германии и гарантию дают не на три года а более и если мы не можем научится делать надёжно и качественно может пригласить к нам профессионалов и они научат нас или привлечь наших бывших земляков которые уехали туда пускай приедут и покажут нам всю технологию укладки.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25542
Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного понадобилось лгать о выполнении работ в полном объеме
Отправлено: 09.05.23 - 22:15
Цитата:
Они могут и лучше, но просто команда такая, наложить латки..
Причем сделано это очень убого
[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 22:16]
ПолиграфЪ Боярышников:
как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...
как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...
Они могут и лучше, но просто команда такая, наложить латки..
Причем сделано это очень убого
[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 22:16]
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 16
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 10.05.23 - 00:05
Цитата:
Что же вызвало эмоцию достойную упоминания на сайте газеты? Сии господа с советских времен подобным "промышляют".
Цитата:
Смешнее было бы только если бы надзор осуществляло тоо из планетной системы альфы кентавра. Типа кто-то действительно предполагал что они отправят в командировку сотрудника в, прости господи, рудный, надзирать за строительством вшивого копеечного тротуара? И вообще, если объект строится без проекта, какую гарантию и гарантию чего заказчик может спрашивать с исполнителя?
ПолиграфЪ Боярышников:
армяне асфальтировщики
армяне асфальтировщики
Что же вызвало эмоцию достойную упоминания на сайте газеты? Сии господа с советских времен подобным "промышляют".
Цитата:
А технический надзор осуществляло ТОО из Атырауской области
Смешнее было бы только если бы надзор осуществляло тоо из планетной системы альфы кентавра. Типа кто-то действительно предполагал что они отправят в командировку сотрудника в, прости господи, рудный, надзирать за строительством вшивого копеечного тротуара? И вообще, если объект строится без проекта, какую гарантию и гарантию чего заказчик может спрашивать с исполнителя?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1746
Re: Брусчатка - ложь или клади? Для чего чиновникам Рудного...
Отправлено: 10.05.23 - 01:10
- По улице Мира от Корчагина в сторону Сандригайло вообще нечто сотворили. В спешном порядке содрали бульдозером советскую тротуарную плитку, потом бросили и перебрались на противоположную сторону и уложили брусчатку от ЭКОСа до колледжа. А жителей частного сектора оставили, как говорится, у разбитого корыта, – комментарий от жителя города.///В дождливую погоду и весной душ из-под колёс авто обеспечен, тротуар сделали вплотную к дороге.
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