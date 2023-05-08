Отправлено: - 22:17

Матвей Запупыркин:

в его личном автомобиле находится 1 кг мефедрона, гашиша и Т1 млн», — говорится в скриншоте, который привел в своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

[Исправлено: Козлов я, 08.05.2023 - 22:23]

Цитата:Честно сказать, Козачкова только выпустили из нашего местного Лефортово и... на тебе он начал всех крыть. Что-то не так, в нашем королевстве. Какие то схватки (но точно не родительские).