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Мда, Рудный немного разрушается, даже видно невооруженным глазом, особенно как сейчас асфальт латают, как то криворуко..

Цитата:Видела как недавно в Рудном армяне асфальтировщики работали по ул.Ленина ...