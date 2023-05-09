Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46753
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:04
Госзакупка на демонтаж и установку новых скамеек прошла еще осенью 2022 года. На прошлой неделе в центральном парке подрядная организация из Кызылорды - ТОО "Кредос" - приступила к демонтажу старых лавочек.
Читать новость
Читать новость
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:04
Ехать из Кзылорды, в КОстанай.
!00 скамеек - установить...
!00 скамеек - установить...
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:32
98 тысяч одна деревяшка.
И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?
И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:38
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:39
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 21:21
Цитата:
Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят...
111:
вдвоем можно потихоньку дотащить..
вдвоем можно потихоньку дотащить..
Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят...
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 21:42
Цитата:
Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.
Установим сами.
Хотя у нас скамеек как вроде хватает, но хочу сделать подарок двору.
Кстати уже делал один, тв навесной подарил нашему ОСИ..
drakon:
Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят
Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят
Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.
Установим сами.
Хотя у нас скамеек как вроде хватает, но хочу сделать подарок двору.
Кстати уже делал один, тв навесной подарил нашему ОСИ..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1187
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:02
Цитата:
Их ещё в том году на день города завезли!Выгружали перед универом. Работа выполнена мягко скажем топорно! Вот почему страдает качество при госзакупе? И ещё хотелось бы узнать кто принимал такие скамеечки которые оставляют неизгладимые впечатления о нашем городе? Зачем надо было менять дизайн скамеек? Надо было просто поменять старые деревянные рейки.
111:
98 тысяч одна деревяшка. И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?
98 тысяч одна деревяшка. И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?
Их ещё в том году на день города завезли!Выгружали перед универом. Работа выполнена мягко скажем топорно! Вот почему страдает качество при госзакупе? И ещё хотелось бы узнать кто принимал такие скамеечки которые оставляют неизгладимые впечатления о нашем городе? Зачем надо было менять дизайн скамеек? Надо было просто поменять старые деревянные рейки.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9147
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:09
Цитата:
Опыт 3,14..ть не пропьешь!
Как с отрубей начинал, так и продолжаешь?
Цитата:
Хотя бы вслух не говорил... позорище.
111:
Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.
Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.
Опыт 3,14..ть не пропьешь!
Как с отрубей начинал, так и продолжаешь?
Цитата:
111:
но хочу сделать подарок двору.
но хочу сделать подарок двору.
Хотя бы вслух не говорил... позорище.
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:30
Цитата:
А что тут такого, никому не нужное, в хозяйстве всегда пригодится.
Тем более это качественный товар.
Ты может еще и сдачу в супермаркете проверяешь, не деньги ли это взяточников!
И если не уверен, кидаешь в лицо кассирам?
yudjin:
Хотя бы вслух не говорил...
Хотя бы вслух не говорил...
А что тут такого, никому не нужное, в хозяйстве всегда пригодится.
Тем более это качественный товар.
Ты может еще и сдачу в супермаркете проверяешь, не деньги ли это взяточников!
И если не уверен, кидаешь в лицо кассирам?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 289
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:31
Комментарий проходит проверку.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 289
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:35
Комментарий проходит проверку.
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:43
И вообще, все эти лавочки они должны отдать горожанам.
Чем дрова сожгут, а металл сдадут на металлолом.
Лучше бы сказали за сколько символически можно купить, сами бы вытащили от туда.
Скамейки нужны каждому двору, каждому ОСИ..
Чем дрова сожгут, а металл сдадут на металлолом.
Лучше бы сказали за сколько символически можно купить, сами бы вытащили от туда.
Скамейки нужны каждому двору, каждому ОСИ..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать