Отправлено: - 22:02

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98 тысяч одна деревяшка. И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?

Цитата:Их ещё в том году на день города завезли!Выгружали перед универом. Работа выполнена мягко скажем топорно! Вот почему страдает качество при госзакупе? И ещё хотелось бы узнать кто принимал такие скамеечки которые оставляют неизгладимые впечатления о нашем городе? Зачем надо было менять дизайн скамеек? Надо было просто поменять старые деревянные рейки.