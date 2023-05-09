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≡ 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46753
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:04
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Госзакупка на демонтаж и установку новых скамеек прошла еще осенью 2022 года. На прошлой неделе в центральном парке подрядная организация из Кызылорды - ТОО "Кредос" - приступила к демонтажу старых лавочек.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25876
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:04
#1
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Ехать из Кзылорды, в КОстанай.
!00 скамеек - установить... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:32
#2
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98 тысяч одна деревяшка.
И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:38
#3
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Сегодня смотрел, утащить хотел во двор, да эти такие тяжеленные..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 19:39
#4
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Вот эти еще вроде вдвоем можно потихоньку дотащить..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25876
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 21:21
#5
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Цитата:
111:
вдвоем можно потихоньку дотащить..

Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 21:42
#6
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Цитата:
drakon:
Попроси, Кзылординцев. Они тебе установят

Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.
Установим сами.
Хотя у нас скамеек как вроде хватает, но хочу сделать подарок двору.
Кстати уже делал один, тв навесной подарил нашему ОСИ..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1187
Re: 108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:02
#7
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Цитата:
111:
98 тысяч одна деревяшка. И не понятно, это демонтаж и монтаж до Все включено или просто замена, а демонтаж и монтаж еще тысяч 50?


Их ещё в том году на день города завезли!Выгружали перед универом. Работа выполнена мягко скажем топорно! Вот почему страдает качество при госзакупе? И ещё хотелось бы узнать кто принимал такие скамеечки которые оставляют неизгладимые впечатления о нашем городе? Зачем надо было менять дизайн скамеек? Надо было просто поменять старые деревянные рейки.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9147
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:09
#8
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Цитата:
111:
Да мне хотя бы скомуниздить что нибудь там.

Опыт 3,14..ть не пропьешь!
Как с отрубей начинал, так и продолжаешь?

Цитата:
111:
но хочу сделать подарок двору.

Хотя бы вслух не говорил... позорище.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:30
#9
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Цитата:
yudjin:
Хотя бы вслух не говорил...

А что тут такого, никому не нужное, в хозяйстве всегда пригодится.
Тем более это качественный товар.
Ты может еще и сдачу в супермаркете проверяешь, не деньги ли это взяточников!
И если не уверен, кидаешь в лицо кассирам?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
289
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:31
#10
Комментарий проходит проверку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
289
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:35
#11
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25540
108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 09.05.23 - 22:43
#12
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И вообще, все эти лавочки они должны отдать горожанам.
Чем дрова сожгут, а металл сдадут на металлолом.
Лучше бы сказали за сколько символически можно купить, сами бы вытащили от туда.
Скамейки нужны каждому двору, каждому ОСИ..
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