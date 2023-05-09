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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
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Куратор темы: 111
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2038
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:42
#211
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Уравнение составлять надо.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2038
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:43
#212
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По калькулятору уравнения не составляются, вот незадача
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2038
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:46
#213
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уравнение составить на гаджете никак не получается, вот незадача
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:46
#214
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Чтобы узнать, надо по моему делить 1750 на 1532.
Получается килограмм чищенного карася обходится в 1142 тенге?
И тут закавыка, за кг чищеного берут еще 150 тенге.
Значит надо прибавить к этой сумме, кто хочет, чтоб ему почистили еще с килограмма 150.
Получается один кг чищеного карася стоит примерно 1300 тенге.
Еще вопрос, сколько стоит 371 грамм икры.
Как то надо спросить позже..
Ну думаю не меньше 500 тенге.
Это то, что они взвешивают и вы за это платите, но они это забирают и перепродают еще за 500 нам же.
То есть за свою же, то есть карася икру, мы платим 1000 тенге..
То есть делим на наши 2.5 кг и прибавляем к одному кг карася.
Это практически кг чищенного карася выходит что то 1500 за кг.
При стоимости нечищеного в 700.
Вывод, чисте карася сами, у кого скромные бюджеты..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:47
#215
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Цитата:
saba:
математика недоучки

Да, путаю что делить и умножать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:49
#216
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Цитата:
saba:
беру на Дастархане, если есть икра , она всегда внутри,

Да, есть те, кто кишки не чистит, икра остается внутри и кишки.
Но я пока сравниваю как беру в Голднечном, там чистка именно с кишками
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1855
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:51
#217
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Цитата:
111:
, путаю что делить и умножать.

:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:53
#218
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Еще хотел взять у них именно чищеного карася, тот раз не взвесили, за сколько они его продают без икры и кишок.
Там просто цена за пакетик.
Ну тыща с чем то это точно.
Ну уже наверно пока рыбу не буду брать.
Третий день ее ем, в охотку как пошла..
Сегодня четвертый будет со свежака.
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