Отправлено: - 21:52

111: Взял 620 грамм огурцов по 1470 и 685 грамм мандаринов по 1150. Хотя да, немного дороже чем на районе. Юбилейный 1400 и 1050.

Цитата:Ой бай не позорься . Я меньше тебя зарабатываю и то на такие граммы не смотрю. Пусть девчат меня обвешают немного. У них и так зп не фантан.