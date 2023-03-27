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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:35
#196
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И...
Фантастика, огурцы перевес 2 грамма, мандаринки недовес 1 грамм..
Отличный магазин!
Не важно, чуть дороже или чуть дешевле, чаще важно, что не обманывают..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12368
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:52
#197
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Цитата:
111: Взял 620 грамм огурцов по 1470 и 685 грамм мандаринов по 1150. Хотя да, немного дороже чем на районе. Юбилейный 1400 и 1050.
Ой бай не позорься . Я меньше тебя зарабатываю и то на такие граммы не смотрю. Пусть девчат меня обвешают немного. У них и так зп не фантан.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:26
#198
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Нарвались как то на сок

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:27
#199
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Вот так вот открыли, плесень

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:28
#200
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Как оказалось, повреждено было горлышко..
Частенько такое бывает.
Может пил кто то, из грузчиков..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.05.23 - 23:24
#201
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Прикол в Голднечном.
Там рыбу взвешивают с внутренностями, то есть с икрой в том числе.
Ты заказываешь ее почистить, платишь сколько то там за чистку, приходишь, говорят, ни в одной рыбе не было икры.
Но по большому блату мы тебе икру отдельно продадим..
В итоге пустая рыба без икры весит еще меньше, а за икру вы платите.
Надо как нибудь сделать фото отсчет..
Даже не взвесил, что то забыл..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1498
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.05.23 - 02:44
#202
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Цитата:
111:
Даже не взвесил, что то забыл..

Факты в студию. На слово тебе веры нет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 19:59
#203
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Рыба карась.
700 тенге за кг.
Отдал 1750.
За 2.500 нечищенную.
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:02
#204
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Мда уж.
Хорошо.
Кстати чищеный карась стоит 850 тенге.
Без икры и кишок.
Как бы вычислить сколько получится у меня..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:11
#205
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Кстати с одного средненького карасика, икра вышла весом в 64 грамма.

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25875
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:16
#206
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Цитата:
111:
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..

Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:28
#207
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Цитата:
drakon:
Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин..

А, батареек на него нет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:29
#208
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Взвешиваем икру, с 2.4 кг, что нам недодают, получилось 371 грамм по моему.
Ее они продают отдельно, если чистят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25522
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:34
#209
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Ну вот.
Очищенные наши 2.4 кг.
Минус икра.
Равно 1532 грамма..
Это то, что магазин тебе отдает
Так сколько же стоит по настоящему чищенный карась на сегодня?

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2038
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:41
#210
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Я беру на Дастархане, если есть икра , она всегда внутри, правда цены разные, чем крупнее карась, тем дороже за кг. А вообще эта твоя ветка превратилась в дневник математика недоучки :-) Уж прости. Самое интересное , как ты пытаешься решить сложную математическую задачу класс за 4 наверное, ну если судить по десятилетке.
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