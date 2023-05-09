Re: "Мы должны помнить о потерях, которые приносят...

Отправлено: - 20:38

Да, с ленточками немного, как то не в тему. Но в целом отлично провели. Неожиданно даже, что так встретят День Победы. Молодцы и стар и млад, все вместе.