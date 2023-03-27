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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:35
И...
Фантастика, огурцы перевес 2 грамма, мандаринки недовес 1 грамм..
Отличный магазин!
Не важно, чуть дороже или чуть дешевле, чаще важно, что не обманывают..
Фантастика, огурцы перевес 2 грамма, мандаринки недовес 1 грамм..
Отличный магазин!
Не важно, чуть дороже или чуть дешевле, чаще важно, что не обманывают..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12368
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:52
Цитата:
111: Взял 620 грамм огурцов по 1470 и 685 грамм мандаринов по 1150. Хотя да, немного дороже чем на районе. Юбилейный 1400 и 1050.Ой бай не позорься . Я меньше тебя зарабатываю и то на такие граммы не смотрю. Пусть девчат меня обвешают немного. У них и так зп не фантан.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:26
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:27
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:28
Как оказалось, повреждено было горлышко..
Частенько такое бывает.
Может пил кто то, из грузчиков..
Частенько такое бывает.
Может пил кто то, из грузчиков..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.05.23 - 23:24
Прикол в Голднечном.
Там рыбу взвешивают с внутренностями, то есть с икрой в том числе.
Ты заказываешь ее почистить, платишь сколько то там за чистку, приходишь, говорят, ни в одной рыбе не было икры.
Но по большому блату мы тебе икру отдельно продадим..
В итоге пустая рыба без икры весит еще меньше, а за икру вы платите.
Надо как нибудь сделать фото отсчет..
Даже не взвесил, что то забыл..
Там рыбу взвешивают с внутренностями, то есть с икрой в том числе.
Ты заказываешь ее почистить, платишь сколько то там за чистку, приходишь, говорят, ни в одной рыбе не было икры.
Но по большому блату мы тебе икру отдельно продадим..
В итоге пустая рыба без икры весит еще меньше, а за икру вы платите.
Надо как нибудь сделать фото отсчет..
Даже не взвесил, что то забыл..
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1498
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.05.23 - 02:44
Цитата:
Факты в студию. На слово тебе веры нет
111:
Даже не взвесил, что то забыл..
Даже не взвесил, что то забыл..
Факты в студию. На слово тебе веры нет
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 19:59
Рыба карась.
700 тенге за кг.
Отдал 1750.
За 2.500 нечищенную.
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..
700 тенге за кг.
Отдал 1750.
За 2.500 нечищенную.
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:02
Мда уж.
Хорошо.
Кстати чищеный карась стоит 850 тенге.
Без икры и кишок.
Как бы вычислить сколько получится у меня..
Хорошо.
Кстати чищеный карась стоит 850 тенге.
Без икры и кишок.
Как бы вычислить сколько получится у меня..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:11
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25875
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:16
Цитата:
Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин...
111:
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..
Взвешиваем на ТМ-6, ведь у него взвешивание до одного грамма..
Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин...
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:28
Цитата:
А, батареек на него нет
drakon:
Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин..
Марик, ты ТМ-6, бнри с собой, кагда едешь в магазин..
А, батареек на него нет
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:29
Взвешиваем икру, с 2.4 кг, что нам недодают, получилось 371 грамм по моему.
Ее они продают отдельно, если чистят.
Ее они продают отдельно, если чистят.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:34
Ну вот.
Очищенные наши 2.4 кг.
Минус икра.
Равно 1532 грамма..
Это то, что магазин тебе отдает
Так сколько же стоит по настоящему чищенный карась на сегодня?
Очищенные наши 2.4 кг.
Минус икра.
Равно 1532 грамма..
Это то, что магазин тебе отдает
Так сколько же стоит по настоящему чищенный карась на сегодня?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2038
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.05.23 - 20:41
Я беру на Дастархане, если есть икра , она всегда внутри, правда цены разные, чем крупнее карась, тем дороже за кг. А вообще эта твоя ветка превратилась в дневник математика недоучки Уж прости. Самое интересное , как ты пытаешься решить сложную математическую задачу класс за 4 наверное, ну если судить по десятилетке.
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