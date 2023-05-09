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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:51
Цитата:
Посмотри заявления Пескова после выборов Зеленского. Да и официальная Москва признала выборыЦитата:
Интересно, а что хотели услышать россияне от измученных войной украинцев. Согласен, это нечто беспредельное, официальным лицам нельзя так говорить. Я не буду приводить аргументы из логики Паниковского: А ты кто такой". Тем более примеров тоже хватает. Один Медведев чего стоит. Меня просто поражает один факт, РФ говорит, мы хотим переговоров, но только на наших условиях. То есть отдать РФ 5 субъектов Республики Украина, тогда РФ смилостивится.Разве так хотят переговоры. Это как например десятиклассник говорит семикласснику:" Ты отдай мне все копейки из кармана , а я зато тебя бить не буду". Ну и вообще наверное у России страшная нехватка земель, что приходится воевать. чтобы захватить ещё?
Vit:
Ваще то не признавало .
Ваще то не признавало .
Посмотри заявления Пескова после выборов Зеленского. Да и официальная Москва признала выборыЦитата:
Гога:
Глава военной разведки Украины Буданов
Глава военной разведки Украины Буданов
Интересно, а что хотели услышать россияне от измученных войной украинцев. Согласен, это нечто беспредельное, официальным лицам нельзя так говорить. Я не буду приводить аргументы из логики Паниковского: А ты кто такой". Тем более примеров тоже хватает. Один Медведев чего стоит. Меня просто поражает один факт, РФ говорит, мы хотим переговоров, но только на наших условиях. То есть отдать РФ 5 субъектов Республики Украина, тогда РФ смилостивится.Разве так хотят переговоры. Это как например десятиклассник говорит семикласснику:" Ты отдай мне все копейки из кармана , а я зато тебя бить не буду". Ну и вообще наверное у России страшная нехватка земель, что приходится воевать. чтобы захватить ещё?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:53
Цитата:
Дай перевол с четким раскладом.
Кого он имеет под видом россиян.
Детей, стариков, денщин и где докпзательства, что украинцы убивают русских в Германии например.
В той же России, ведь там украинцев миллионы.
В Латвии, Литве и так далее, а так же у нас в Казахстане, где много украинцев и много россиян и как они тут убивают российских детей.
Просто покажи мне.
А то не вижу нигде.
Гога:
Тебе его телефон дать ?
Тебе его телефон дать ?
Дай перевол с четким раскладом.
Кого он имеет под видом россиян.
Детей, стариков, денщин и где докпзательства, что украинцы убивают русских в Германии например.
В той же России, ведь там украинцев миллионы.
В Латвии, Литве и так далее, а так же у нас в Казахстане, где много украинцев и много россиян и как они тут убивают российских детей.
Просто покажи мне.
А то не вижу нигде.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:54
Цитата:
-------Смотри с 3ей минуты . Кстати - это твой любимый **UA NEWS**
111:
Где первоисточник?
Где первоисточник?
-------Смотри с 3ей минуты . Кстати - это твой любимый **UA NEWS**
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:55
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:56
Бывший московский муниципальный депутат Павел Ярилин, уехавший в эмиграцию в Германию, вышел в пикет в берлинском Трептов-парке, где стоит памятник советскому воину-освободителю.«Я рад, что мой дед не живёт сейчас, – заявил он. – Мне не удалось бы объяснить, как так случилось, что русские бомбят украинские города и убивают женщин и детей. Сегодня не праздник, дорогие. Сегодня день скорби по тем, кто погиб тогда, и день вины тех, кто сделал это сейчас».
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:57
Цитата:
Чей то пересказ?
А где первоисточник?
Нет там ничего
Гога:
Смотри с 3ей минуты .
Смотри с 3ей минуты .
Чей то пересказ?
А где первоисточник?
Нет там ничего
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:58
Цитата:
И что, в Германии его убили украинцы?
111:
Бывший московский муниципальный депутат Павел Ярилин, уехавший в эмиграцию в Германию, в
Бывший московский муниципальный депутат Павел Ярилин, уехавший в эмиграцию в Германию, в
И что, в Германии его убили украинцы?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:59
Цитата:
----Ты про себя ?Самокритично однако .
111:
А прикидываться немного тупым
А прикидываться немного тупым
----Ты про себя ?Самокритично однако .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:00
Опять нет ничего, где он сказал что будет убивать россиян женщин, детей, стариков, мирных людей..
Врать да, хорошо вы зетпатриоты можете..
Врать да, хорошо вы зетпатриоты можете..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:00
Цитата:
----Шоры с глаз сними .
111:
А то не вижу нигде.
А то не вижу нигде.
----Шоры с глаз сними .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:01
Я уже как то слышал в прямом эфире некоторые депутаты предлагаю идти до Ла Манша. Напомню, почему ни Александр Македонский, ни Чингис хан не завоевали всего того что могли бы. Просто их войска устали воевать и они повернули обратно. Надеюсь наступит такой день когда российский народ устанет воевать и вернётся домой.Целый Дальний Восток толком ещё не освоен. У меня друг живёт в Томске, говорит, нормальные в основном в Москву уехали, а остальные только бьют себя в грудь" Мы сибиряки", а делать ничего не хотят. Большинство богатых людей в Сибири выходцы либо из республик бывшего СССР, либо кавказцы, сейчас китайцы подтягиваются. Нельзя жить только тем , что природа одарила,к нам тоже относится.
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