Отправлено: - 15:51

Vit:

Ваще то не признавало .

Гога:

Глава военной разведки Украины Буданов

Цитата:Посмотри заявления Пескова после выборов Зеленского. Да и официальная Москва признала выборыЦитата:Интересно, а что хотели услышать россияне от измученных войной украинцев. Согласен, это нечто беспредельное, официальным лицам нельзя так говорить. Я не буду приводить аргументы из логики Паниковского: А ты кто такой". Тем более примеров тоже хватает. Один Медведев чего стоит. Меня просто поражает один факт, РФ говорит, мы хотим переговоров, но только на наших условиях. То есть отдать РФ 5 субъектов Республики Украина, тогда РФ смилостивится.Разве так хотят переговоры. Это как например десятиклассник говорит семикласснику:" Ты отдай мне все копейки из кармана , а я зато тебя бить не буду". Ну и вообще наверное у России страшная нехватка земель, что приходится воевать. чтобы захватить ещё?