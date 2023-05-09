НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 357 из 357«1...355356357
Ответить Новый топик
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:51
#5341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ваще то не признавало .

Посмотри заявления Пескова после выборов Зеленского. Да и официальная Москва признала выборыЦитата:
Гога:
Глава военной разведки Украины Буданов

Интересно, а что хотели услышать россияне от измученных войной украинцев. Согласен, это нечто беспредельное, официальным лицам нельзя так говорить. Я не буду приводить аргументы из логики Паниковского: А ты кто такой". Тем более примеров тоже хватает. Один Медведев чего стоит. Меня просто поражает один факт, РФ говорит, мы хотим переговоров, но только на наших условиях. То есть отдать РФ 5 субъектов Республики Украина, тогда РФ смилостивится.Разве так хотят переговоры. Это как например десятиклассник говорит семикласснику:" Ты отдай мне все копейки из кармана , а я зато тебя бить не буду". Ну и вообще наверное у России страшная нехватка земель, что приходится воевать. чтобы захватить ещё?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:53
#5342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тебе его телефон дать ?

Дай перевол с четким раскладом.
Кого он имеет под видом россиян.
Детей, стариков, денщин и где докпзательства, что украинцы убивают русских в Германии например.
В той же России, ведь там украинцев миллионы.
В Латвии, Литве и так далее, а так же у нас в Казахстане, где много украинцев и много россиян и как они тут убивают российских детей.
Просто покажи мне.
А то не вижу нигде.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:54
#5343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Где первоисточник?

-------Смотри с 3ей минуты . Кстати - это твой любимый **UA NEWS**
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:55
#5344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:56
#5345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Бывший московский муниципальный депутат Павел Ярилин, уехавший в эмиграцию в Германию, вышел в пикет в берлинском Трептов-парке, где стоит памятник советскому воину-освободителю.«Я рад, что мой дед не живёт сейчас, – заявил он. – Мне не удалось бы объяснить, как так случилось, что русские бомбят украинские города и убивают женщин и детей. Сегодня не праздник, дорогие. Сегодня день скорби по тем, кто погиб тогда, и день вины тех, кто сделал это сейчас».
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:57
#5346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Смотри с 3ей минуты .

Чей то пересказ?
А где первоисточник?
Нет там ничего
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:58
#5347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Бывший московский муниципальный депутат Павел Ярилин, уехавший в эмиграцию в Германию, в

И что, в Германии его убили украинцы?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:59
#5348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А прикидываться немного тупым

----Ты про себя ?Самокритично однако .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:00
#5349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять нет ничего, где он сказал что будет убивать россиян женщин, детей, стариков, мирных людей..
Врать да, хорошо вы зетпатриоты можете..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:00
#5350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А то не вижу нигде.

----Шоры с глаз сними .
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 16:01
#5351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже как то слышал в прямом эфире некоторые депутаты предлагаю идти до Ла Манша. Напомню, почему ни Александр Македонский, ни Чингис хан не завоевали всего того что могли бы. Просто их войска устали воевать и они повернули обратно. Надеюсь наступит такой день когда российский народ устанет воевать и вернётся домой.Целый Дальний Восток толком ещё не освоен. У меня друг живёт в Томске, говорит, нормальные в основном в Москву уехали, а остальные только бьют себя в грудь" Мы сибиряки", а делать ничего не хотят. Большинство богатых людей в Сибири выходцы либо из республик бывшего СССР, либо кавказцы, сейчас китайцы подтягиваются. Нельзя жить только тем , что природа одарила,к нам тоже относится.
Профайл
Страница 357 из 357«1...355356357
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: saba, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS