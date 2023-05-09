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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 14:44
#5326
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Цитата:
Vit:
Москве кричали хохлов убить .

Посмотри сейчас телевизор. В нём уже депутаты Госдумы не стесняясь говорят о том же
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 14:52
#5327
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Цитата:
saba: И выборы Зеленского в том числе Москва признала вполне легитимными.
Ваще то не признавало . Ну ладно начнём с начало. Как пришёл Зеленский? Давайте посмотрим статистику. Львов , запад был против. Он пришел на волне Востока. Он обещал мир.незнаю. вот у марика есть друг под ником балабол. Походу они друзья.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:02
#5328
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Цитата:
111: Я беру данные из источников. Не просто придумываю
Вижу твои источники. Сплетни из групп. Всякие телеграмы.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:28
#5329
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Цитата:
111:
Нет первоисточника.

---Ты ....или притворяешься ? Ведь целыми днями шаришься по сайтам . Неужели эту новость не видел?? Или видишь только то , что выгодно тебе ?

[Исправлено: Гога, 09.05.2023 - 12:29]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:31
#5330
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Склад в Одессе, который был уничтожен Россией, не содержал снарядов или военной техники. Это была гуманитарная помощь. Пока Путин вновь использует тему ВОВ для прикрытия собственных преступлений, российская армия продолжает уничтожать соседнюю страну. Прямо сейчас силы РФ стирают с лица земли город Бахмут, от которого уже мало что осталось. Что там происходит, обсудили в свежей сводке.Как устроена российская оборона? Детальные снимки со спутников появились накануне. Руслан Левиев подробно разбирает укрепления российской армии на оккупированных территориях и насколько они могут выдержать контрнаступление ВСУ.https://youtu.be/Q0jVAg-jB-I

Война, день 440й

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:35
#5331
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Пригожин наезжает лично на Путина, называя его конченным мудаком. Конечно, может позже он начнёт оправдываться, мол, имел в виду Шойгу, а то и Герасимова. Но месседж читается однозначно. Это первый прыжок вагнеровца непосредственно на Путина. Да еще и 9го мая. Все это в длинном видео, опубликованном Пригожиным сегодня. В нем он рассказывает, что Вагнеру сказали, что отход с позиций будет рассматриваться, как «измена Родине». Но снарядов так и не дали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:36
#5332
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Цитата:
Гога:
Неужели эту новость не видел??

Нет, не видел, тем более первоисточника.
Ты видел?
Смотри мой коммент с первоисточником 5331.
И учись не врать и не додумывать.

[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 15:37]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:37
#5333
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Цитата:
111:
Я беру данные из источников.

----------Набери -------***«Убивали и будем убивать»: Буданов прокомментировал свою причастность к смерти Дугиной . Глава военной разведки Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру****** --------и будет тебе счастье ! Сотни статей . Но ты этого не сделаешь по одной простой причине - тебе это невыгодно .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:38
#5334
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Цитата:
Гога:
Убивали и будем убивать»:

Еще раз, мне нужен сам первоисточник, где он это непосредственно говорит.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:40
#5335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----смотри здесь
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:41
#5336
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Цитата:
111:
где он это непосредственно говорит.

---Тебе его телефон дать ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:44
#5337
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Цитата:
Гога:
-----смотри здесь

Что там смотреть?
Выдумки идиотов пропагандистов?
Где первоисточник?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:44
#5338
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:46
#5339
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Цитата:
Гога:

Так где первоисточник?
Ну, будет убивать оккупантов и будет, оккупанты это немцы что ли?
Это россияне.
Но опять же нет первоисточника.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.05.23 - 15:50
#5340
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А прикидываться немного тупым, и говорить, что украинцы убивают простых россиян по всему миру, ну это просто тупость..
Где они убивают?
Пока что видим наоборот..
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