saba: И выборы Зеленского в том числе Москва признала вполне легитимными.
Ваще то не признавало . Ну ладно начнём с начало. Как пришёл Зеленский? Давайте посмотрим статистику. Львов , запад был против. Он пришел на волне Востока. Он обещал мир.незнаю. вот у марика есть друг под ником балабол. Походу они друзья.
Склад в Одессе, который был уничтожен Россией, не содержал снарядов или военной техники. Это была гуманитарная помощь. Пока Путин вновь использует тему ВОВ для прикрытия собственных преступлений, российская армия продолжает уничтожать соседнюю страну. Прямо сейчас силы РФ стирают с лица земли город Бахмут, от которого уже мало что осталось. Что там происходит, обсудили в свежей сводке.Как устроена российская оборона? Детальные снимки со спутников появились накануне. Руслан Левиев подробно разбирает укрепления российской армии на оккупированных территориях и насколько они могут выдержать контрнаступление ВСУ.https://youtu.be/Q0jVAg-jB-I
Пригожин наезжает лично на Путина, называя его конченным мудаком. Конечно, может позже он начнёт оправдываться, мол, имел в виду Шойгу, а то и Герасимова. Но месседж читается однозначно. Это первый прыжок вагнеровца непосредственно на Путина. Да еще и 9го мая. Все это в длинном видео, опубликованном Пригожиным сегодня. В нем он рассказывает, что Вагнеру сказали, что отход с позиций будет рассматриваться, как «измена Родине». Но снарядов так и не дали.
----------Набери -------***«Убивали и будем убивать»: Буданов прокомментировал свою причастность к смерти Дугиной . Глава военной разведки Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру****** --------и будет тебе счастье ! Сотни статей . Но ты этого не сделаешь по одной простой причине - тебе это невыгодно .
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать