Отправлено: - 15:35

Пригожин наезжает лично на Путина, называя его конченным мудаком. Конечно, может позже он начнёт оправдываться, мол, имел в виду Шойгу, а то и Герасимова. Но месседж читается однозначно. Это первый прыжок вагнеровца непосредственно на Путина. Да еще и 9го мая. Все это в длинном видео, опубликованном Пригожиным сегодня. В нем он рассказывает, что Вагнеру сказали, что отход с позиций будет рассматриваться, как «измена Родине». Но снарядов так и не дали.