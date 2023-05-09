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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:19
#12661
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Хотел узнать, как у вас дела?
:lol:
Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:19
#12662
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Всё ли в порядке, отвествуй

:lol:
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:21
#12663
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Цитата:
111:
Такое напряжение, потливость.. Как сейчас чувствую.. Почему именно ноги.. Сегодня да, это спина, коленки. А тогда только мышцы ног.. Интересно так..

Наэрно ты до этого никогда не работал физичиски?
Тока умственна?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:24
#12664
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:26
#12665
Комментарий удален модератором.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:27
#12666
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Цитата:
111:

----Праздник сегодня , не отравляй воздух .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:29
#12667
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Цитата:
Гога:
Праздник сегодня , не отравляй воздух

Ой, не надо прикрываться праздником!
Z-патриоты тоже плачут?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 12:30
#12668
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Цитата:
Стукач тупой гандëнышь


Это тоже оставлю пожалуй
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2014
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:00
#12669
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Цитата:
111:
Блин, ноги болят

Раньше в молодости после первой тренировки мышцы болели, через силу на вторую и о чудо уже почти не болит.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:01
#12670
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:02
#12671
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О, я научился наконец удалять..
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:03
#12672
Комментарий проходит проверку.
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:04
#12673
Комментарий проходит проверку.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2014
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:04
#12674
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Что Марик, книжку брать будешь? она про то как тренировать психику в борьбе с некоторыми вредителями форума. Сложноватая немного, зато как написано, в заголовке помогает здоровью и процветанию.
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.05.23 - 13:05
#12675
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