Отправлено: - 12:21

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Такое напряжение, потливость.. Как сейчас чувствую.. Почему именно ноги.. Сегодня да, это спина, коленки. А тогда только мышцы ног.. Интересно так..

Цитата:Наэрно ты до этого никогда не работал физичиски?Тока умственна?