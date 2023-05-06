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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46749
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
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Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12346
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 12:55
#45
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Цитата:
saba: Но правда ,наша колбасная продукция потихоньку катится туда же
Катится, я даже знаю мясные цеха якобы местную продукцию разделывают. А по факту клоны с Европы покупают. Они реально клоны. Слава богу что мою любимую казы пока не подделывают. Меня хлебом не корми, дай казы. Дорогая. Но вкусная.
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