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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.05.23 - 21:38
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25427
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:25
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть пришло что то преподнести в новые правила?
Посмотрите на мою тему Всякая Всячина.
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет.
Теперь правило.
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?
Скорее всего этого не будет.
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения?
Хотя бы по три дня?
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой.
И это происходит неоднократно.
А именно от всех его ников по многу раз.
Добрый вечер.
Может быть пришло что то преподнести в новые правила?
Посмотрите на мою тему Всякая Всячина.
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет.
Теперь правило.
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?
Скорее всего этого не будет.
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения?
Хотя бы по три дня?
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой.
И это происходит неоднократно.
А именно от всех его ников по многу раз.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25427
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:30
Цитата:
И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.
Удалять его ник думаю толку не будет.
Просто надо наверно переводить иногда хоть в режим чтения.
За одни и те же систематические нарушения.
Которые да, могут быть разными, но очень огромное их количество пишется и многие собственно одни и те же, только обзывания меняются.
[Исправлено: 111, 08.05.2023 - 11:08]
Это тот который герой советского союза?
Который жыл без унитаза
Который жыл без унитаза
И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.
Удалять его ник думаю толку не будет.
Просто надо наверно переводить иногда хоть в режим чтения.
За одни и те же систематические нарушения.
Которые да, могут быть разными, но очень огромное их количество пишется и многие собственно одни и те же, только обзывания меняются.
[Исправлено: 111, 08.05.2023 - 11:08]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:52
Думаю пора внести в правила выслушивать и обвиняемую сторону, а не слушать голословное враньё обвинения.
Но на объективность Уважаемой Редакции не надеюсь, ибо её как не было, так и нет!
Но на объективность Уважаемой Редакции не надеюсь, ибо её как не было, так и нет!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:56
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 11:45
Цитата:
Внимательно следим за руками!
Цитата:
Где удаление?
И далее, ещё и ещё!
Цитата:
Далее шантаж и провокация!
Цитата:
Бездоказательное враньё, впрочем как обычно.
И вишенка на торте!
Цитата:
То есть, тут вижу, тут не вижу, а тут пирожки заворачивали..
111:
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет. Теперь правило.
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет. Теперь правило.
Внимательно следим за руками!
Цитата:
Тимур Гафуров:
В дальнейшем жалобы на модерацию буду смотреть только в личных сообщениях. Во всех других ветках жалобы будем удалять.
В дальнейшем жалобы на модерацию буду смотреть только в личных сообщениях. Во всех других ветках жалобы будем удалять.
Где удаление?
И далее, ещё и ещё!
Цитата:
111:
И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.
И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.
Далее шантаж и провокация!
Цитата:
111:
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.
Бездоказательное враньё, впрочем как обычно.
И вишенка на торте!
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ко всем пользователям администрация относится одинаково. Будут нарушения - примем меры
Ко всем пользователям администрация относится одинаково. Будут нарушения - примем меры
То есть, тут вижу, тут не вижу, а тут пирожки заворачивали..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12338
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 14:49
Комментарий удален модератором.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1679
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.23 - 09:58
Доброе утро всем. Отвечаю на все вопросы сразу.
Цитата:
Создатель ветки имеет право на модерацию сообщений других пользователей. Так же, как и другие пользователи имеют право обжаловать эти решения. Для надежности делайте скрины.
Цитата:
Решение о смене статуса принимает только администрация сайта.
Цитата:
Присылайте ссылки на нарушения в личку мне.
Цитата:
Повторю еще раз - идентификация пользователей возможна только по номеру телефона или по адресу электронной почты. Если они разные, то и пользователи для администрации - разные. Как бы не были они похожи.
Цитата:
Здесь сайт, а не суд. Решение выносит администрация сайта только на одном основании - есть нарушение или нет.
Цитата:
В данном случае пользователь задал вопрос администрации сайта, предлагая изменить правила. При этом не называет ник другого пользователя, который стал причиной его предложения.
Цитата:
111:
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?
Создатель ветки имеет право на модерацию сообщений других пользователей. Так же, как и другие пользователи имеют право обжаловать эти решения. Для надежности делайте скрины.
Цитата:
111:
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения? Хотя бы по три дня?
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения? Хотя бы по три дня?
Решение о смене статуса принимает только администрация сайта.
Цитата:
111:
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой. И это происходит неоднократно.
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой. И это происходит неоднократно.
Присылайте ссылки на нарушения в личку мне.
Цитата:
111:
А именно от всех его ников по многу раз.
А именно от всех его ников по многу раз.
Повторю еще раз - идентификация пользователей возможна только по номеру телефона или по адресу электронной почты. Если они разные, то и пользователи для администрации - разные. Как бы не были они похожи.
Цитата:
Балабол:
Думаю пора внести в правила выслушивать и обвиняемую сторону, а не слушать голословное враньё обвинения.
Думаю пора внести в правила выслушивать и обвиняемую сторону, а не слушать голословное враньё обвинения.
Здесь сайт, а не суд. Решение выносит администрация сайта только на одном основании - есть нарушение или нет.
Цитата:
Балабол:
Где удаление?
Где удаление?
В данном случае пользователь задал вопрос администрации сайта, предлагая изменить правила. При этом не называет ник другого пользователя, который стал причиной его предложения.
-
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