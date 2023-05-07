Отправлено: - 11:45

111:

Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет. Теперь правило.

Тимур Гафуров:

В дальнейшем жалобы на модерацию буду смотреть только в личных сообщениях. Во всех других ветках жалобы будем удалять.

111:

И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.

111:

И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.

Тимур Гафуров:

Ко всем пользователям администрация относится одинаково. Будут нарушения - примем меры

Цитата:Внимательно следим за руками!Цитата:Где удаление?И далее, ещё и ещё!Цитата:Далее шантаж и провокация!Цитата:Бездоказательное враньё, впрочем как обычно.И вишенка на торте!Цитата:То есть, тут вижу, тут не вижу, а тут пирожки заворачивали..