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оесть врут все и ты в том числе? Зачем тогда фильтры ставите?

Цитата:Да, вы врете.В фильтрах та же живая вода, с водопровода.Не мертвая, с которой толку вообще никакого..