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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46747
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
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Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25427
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:44
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Раньше кстати водопроводная и в Кустанае была питьевой.

Она и сейчас питьевая, что то мы там в Германиях зазнались совсем..
Не питьевая, только у менегеров, которые впаривают мертвую воду..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1853
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:48
#31
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Цитата:
111:
Не питьевая, только у менегеров, которые впаривают мертвую воду..

Тоесть врут все и ты в том числе? Зачем тогда фильтры ставите? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25427
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:49
#32
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Цитата:
Эл-починно:
оесть врут все и ты в том числе? Зачем тогда фильтры ставите?

Да, вы врете.
В фильтрах та же живая вода, с водопровода.
Не мертвая, с которой толку вообще никакого..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1853
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:51
#33
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Цитата:
111:
Не мертвая, с которой толку вообще никакого..

Поподробнее, если можно. Это о чём ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25427
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:52
#34
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Мертвая вода, это как у вас котлеты из экологически чистой пластмассы..
Просто скушаешь, только заполнишь желудок, обманешь его..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25427
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:53
#35
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Цитата:
Эл-починно:
Поподробнее, если можно. Это о чём ?

На Марс сгоняешь, узнаешь, что такое очищенная вода..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1853
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 09.05.23 - 01:57
#36
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Цитата:
111:
Мертвая вода, это как у вас котлеты из экологически чистой пластмассы..

Тут видимо случай тяжёлый! :lol: и на марсе был даже, раз другим рекомендует!
Цитата:
111:
На Марс сгоняешь, узнаешь, что такое очищенная вода..

Там кстати воду вроде как нашли :lol:
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