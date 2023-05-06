Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее? Читать новость
Сыкымы: как вода в водамате может быть хуже чем в водопроводе?
Так если фильтры давно не меняли, в них полно водорослей и всякой живности, эта вода определенно хуже, чем в водопроводе. Особенно, если сливают не регулярно, и бывает застой, то фильтр может еще поддать "жару" в виде накопленных солей.
JereK: то фильтр может еще поддать "жару" в виде накопленных солей
С камнями в почках не стоит путать. Открой фильтр, который отслужил свое и внимательно посмотри. Ну правда, если через лет 40 посмотреть, то наверно видны будут отложения, как собственно и в водопроводных еще с советского времени трубах, наросты такие.
111: Открой фильтр, который отслужил свое и внимательно посмотри.
Ну так открой и посмотри. Рыжий цвет накопившейся в нем грязи придают различные соединения железа, в основном это в разной степени гидратированные оксиды. Помимо этого там хватает и слаборастворимых солей кальция. Ну и слизистость этой грязи придают активно плодящиеся там водоросли и бактерии. А ты о чем говоришь?
Цвет и немного отложений. Которые что? Если их много, просто закупорят что? Правильно, фильтр. С которого вода не будет бежать, а будет просто капать. С какого фига кто то будет пользоваться таким? Там сразу в СЭЗ или куда там, заявление прикладывают.
Марик, хватит бесполезно ̶с̶о̶т̶р̶я̶с̶а̶т̶ь̶ ̶в̶о̶з̶д̶у̶х̶ строчить маловразумительные комменты. Я ответил на вопрос Сыкымы: о том, как вода после фильтра может быть хуже, чем исходная, при условии, что фильтр давно не меняли. Ответ читать тут. Немножко более подробно здесь.
Будь добр, процитируй свой вопрос из своих комментов. Там много вопросов и все они бессмысленные и не по делу.
Цитата:
111: как там соли то накапливаются
Ну так этож фильтр. Что он делает, по-твоему? Вообще, это достаточно сложный вопрос, подробный ответ на который вряд ли уместится в формате сообщения на форуме. Принципы фильтрации бывают разные, однако самый, по моему мнению, распространенный (для очистки водопроводной воды) основан на простом принципе сита. Есть ячейки, пропускающие молекулы воды и не пропускающие более крупные частицы. Размер этих ячеек смотри в тех. документации своего фильтра. Зная размер ячеек, можно с высокой долей вероятности предположить что именно будет отфильтровано.
А вообще, если тебе действительно интересно (тут гомерический хохот). То советую почитать что-либо на тему "Соли", ну хотяб что-то простое, вроде учебника за 8 класс по химии. Главное в принципе понять, что это такое и как образуется. Затем почитать что-то на тему "растворимость солей". Ну и если останутся силы, зашлифовать все это темой "Комплексные соединения".
JereK: если тебе действительно интересно (тут гомерический хохот). То советую почитать что-либо на тему "Соли", ну хотяб что-то простое, вроде учебника
Мне тут на форуме прежде интересны познания коллег, что ответят и тд.. Естественно, что то узнать, надо много читать, писать, учасвовать в специализированных форумах и тд.. Но на все темы, что мы тут обсуждаем, от дорог, до того, что думает аким, у нас нет времени на все это. Тем тысячи. Десятки тысяч. И мы при всем желании не станем по всем им профессионалами.. А потому допрашиваем друг друга, как можем..
ПолиграфЪ Боярышников: Не уважаемый! Если образование агроном то не надо мусолить реальную пургу.Агрономия и водоподготовка долеки друг от друга! Если не менять вовремя постфильтра то выйдет из строя мембрана,а это дорогое удовольствие
Не уважаемая, не пургите Не знаю как Казахстане, но в германии были тесты, которые показали, что водопроводная вода, во многих случаях, была лучше минеральной. Причём, минеральная вода в Германии добывается из минеральных источников. Так что редко, но может быть такое, что водопроводная вода лучше минеральной или тем более бутыльной. Раньше кстати водопроводная и в Кустанае была питьевой. Но это давно и не правда...
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