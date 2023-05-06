Отправлено: - 14:31

Сыкымы:

как вода в водамате может быть хуже чем в водопроводе?

Цитата:Так если фильтры давно не меняли, в них полно водорослей и всякой живности, эта вода определенно хуже, чем в водопроводе. Особенно, если сливают не регулярно, и бывает застой, то фильтр может еще поддать "жару" в виде накопленных солей.